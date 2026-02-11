Presentó Isaac Montoya resultados de seguridad en Naucalpan

-Señaló que se han reducido los delitos de alto impacto, además de que se reforzará la seguridad en 2026.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, informó en conferencia de prensa sobre una reducción sostenida en la incidencia delictiva de alto impacto en Naucalpan, respaldada por datos oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y del INEGI.



Señaló que estos resultados se asocian con la recuperación de la confianza ciudadana y una mejora en la percepción de seguridad dentro del municipio.



Mencionó que, como parte de la estrategia para 2026, se tendrá la incorporación de 85 nuevos elementos a la Guardia Municipal.



Asimismo, se relanzará el sistema de videovigilancia del C4, con el objetivo de alcanzar mil cámaras operando en el municipio.



Detalló que al inicio de la administración, únicamente 65 cámaras estaban en funcionamiento, por lo que se realizaron trabajos de mantenimiento para recuperar alrededor de 300 dispositivos.



“En enero de 2026 se registró una reducción del 80.2% en delitos de alto impacto en comparación con enero de 2025, lo que representa 374 delitos menos”.



Durante el periodo enero-diciembre de 2024 se contabilizaron 5365 delitos, mientras que en 2025 la cifra descendió a 3443. En el periodo actual de 2026, se reportan 92 delitos registrados.



En el delito de robo de vehículo sin violencia, se pasó de 1012 casos en 2024 a 595 en 2025, y a 36 en lo que va de 2026, lo que representa una reducción del 69.4%.



En robo a casa habitación, durante este 2026 se han registrado seis denuncias, frente a 27 en 2025 y 32 en 2024.



De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI, de ocupar el segundo lugar nacional con peor percepción de inseguridad, con 91%, al lugar 17, con 79.7%. Mientras que en efectividad policial el municipio avanzó del lugar 70 al 51, con un incremento del 26.6% al 40%. En confianza en la Policía, se pasó del 33.3% al 48.7%.



Montoya Márquez informó que, además de la estrategia de seguridad, continuará el programa Huellas de la Transformación, con intervenciones integrales en 100 colonias de Naucalpan para atender demandas históricas.



Se contempla la construcción y recuperación de 50 parques, la intervención de puentes peatonales y bajo puentes, así como trabajos coordinados entre Servicios Públicos, OAPAS, Obras Públicas, Seguridad y otras áreas municipales.



Finalmente, se anunció que durante 2026 se realizarán recorridos puerta por puerta para conocer directamente las necesidades y opiniones de la ciudadanía.