“Seguimos tocando la puerta y entregando apoyos a quienes lo requieren”: Manuel Vilchis

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, continúa con la entrega de estufas ecológicas en varias comunidades del municipio con el objetivo de reducir la contaminación interior, mejorar la salud familiar y su calidad de vida.



La comunidad de San Antonio Acahualco fue el siguiente punto a visitar, donde señaló ante vecinas y vecinos que la idea es que estas herramientas de cocina sustituyan las fogatas de leña y con ello se reduzcan los peligros en los hogares del también Pueblo con Encanto.



Mencionó que un apoyo es bienestar directo para el hogar: apoya la economía del hogar, mejor salud para quienes todos los días preparan los alimentos y un cuidado real de nuestro medio ambiente. “Así es como los programas deben funcionar, llegando hasta la comunidad y no quedándose solo en anuncios”.



La comunidad de Santa María del Monte fue el siguiente punto donde llegó Vilchis Viveros y en donde recordó que este programa no solo mejora las condiciones dentro del hogar, también cuida la salud de nuestras familias y protege nuestro entorno.



“Este apoyo es más que un beneficio material: significa menos humo dentro de casa, mejor salud para nuestras familias y un cuidado real de nuestro medio ambiente. Así es como los programas deben llegar, directamente al hogar y a quien verdaderamente lo necesita. En Zinacantepec seguimos trabajando en territorio, no sólo con palabras, sino con acciones que mejoran la calidad de vida”, indicó el alcalde.



Resaltó que este programa no solo mejora las condiciones dentro del hogar, sino que cuida la salud de las familias y protege el entorno.



Finalizó Vilchis Viveros agradeciendo el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la Mtra. Alhely R. Arronis, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de México, por trabajar en equipo con Zinacantepec y permitir que estos beneficios sigan llegando a nuestra gente.



“Seguiremos tocando puertas y gestionando, porque cuando se gobierna cerca de la ciudadanía, los apoyos sí se sienten”.