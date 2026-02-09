México envía dos buques con ayuda humanitaria a Cuba

-Cuba enfrenta una profunda crisis agudizada por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela.

El Gobierno de México informó el envío de más de 814 toneladas de víveres destinados a la población de Cuba. Este donativo se envió a bordo de dos buques de la Marina armada que zarparon del puerto de Veracruz.



“Se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en un comunicado en el que detalló que espera que lleguen a su destino en cuatro días.



Los víveres, embarcados desde temprano en el puerto de Veracruz, incluyen, entre otros, leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal, la mayor parte de ellos en el buque Papalopan (536 toneladas) y el resto en el Isla Holbox.



“Informamos que aún quedan más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de enviarse”, agregó la Cancillería en el comunicado.



Cuba enfrenta una profunda crisis agudizada por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela, tras la caída del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, en una intervención de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.



Las ventas de petróleo y derivados de México a Cuba sumaron 496 millones de dólares en 2025, menos de 1% de la producción de la petrolera estatal mexicana Pemex, informó la propia empresa la semana pasada.



Estos envíos de hidrocarburos responden a razones humanitarias, argumentó Pemex.



Ante el envío de ayuda humanitaria a Cuba, el embajador Eugenio Martínez externó su agradecimiento a México y a Claudia Sheinbaum. A través de sus redes sociales, el funcionario detalló un poco de las labores para concretar la llegada del embarque a la isla.



“Como informó la Presidenta Claudia Sheinbaum directivos y funcionarios de la Oficina de la Presidencia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores han estado en coordinación con nosotros para asegurar el envío de ayuda material a Cuba. Agradecemos profundamente la solidaridad con nuestro pueblo y la disposición sincera a ayudar en este difícil momento”, detalló el embajador.



Recordemos que este embarque salido desde México se debe al bloqueo de Estados Unidos para que las naciones ya no surtan de crudo a la isla. El presidente Donald Trump alertó que aquel país que surta con petróleo a Cuba será acreedor a una serie de aranceles en su contra.



Desde su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció las labores para el envío de ayuda humanitaria al pueblo cubano. Esto, al mencionarse, está en diálogo con la isla para ponerse de acuerdo en los insumos que requiere.



Además, aseguró que México está usando todas las vías diplomáticas y busca que haya sensibilidad para retomar el envío de petróleo a Cuba.