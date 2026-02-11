SEMOVI-CDMX logra acuerdo con la Alianza de Tranviarios de México

-Adicionalmente, se otorgará un aumento en los vales de despensa, como apoyo a la economía familiar de las y los trabajadores.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) anuncia que como resultado de varias mesas de trabajo celebradas con la Alianza de Tranviarios de México (ATM) y por aprobación en asamblea, se logró un acuerdo que busca beneficiar a los trabajadores del transporte público y sus familias.



El acuerdo contempla un incremento salarial del 3.5% para todas y todos los trabajadores, así como ajustes adicionales diferenciados en el tabulador salarial, que representan aumentos variables según categoría, los cuales oscilan entre aproximadamente 9% y 11%, adicionales al incremento general.



Adicionalmente, se otorgará un aumento en los vales de despensa, como apoyo a la economía familiar de las y los trabajadores.



Este acuerdo es un paso importante para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del transporte público y garantizar un servicio de calidad para las personas usuarias, como ha sido la instrucción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.



La SEMOVI mantendrá contacto permanente con la ATM para fortalecer lazos y formalizar estos acuerdos a fin de mejorar la movilidad en la Ciudad de México, con proyectos como la expansión de las líneas del Trolebús y Cablebús, en beneficio de las y los usuarios del transporte público.