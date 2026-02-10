Donovan Carrillo alista su debut en JO Milano-Cortina 2026

-Comienza su participación en el Programa Corto de patinaje artístico a las 11:30 horas (CDMX)

El mexicano Donovan Carrillo está listo para hacer historia nuevamente. El patinador tapatío regresa a la pista de hielo como el máximo exponente del patinaje artístico en Latinoamérica.



Su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 es uno de los momentos más esperados por la afición mexicana, no solo por su carisma, sino por el nivel técnico que ha alcanzado tras meses de preparación en Canadá.



Como abanderado nacional, Donovan encabeza la delegación de cinco atletas mexicanos en esta justa olímpica.



Su objetivo en esta ocasión es superar el lugar 22 obtenido en Beijing 2022 y consolidarse entre los mejores del mundo con una rutina más sólida y ambiciosa. A continuación, te detallamos todo lo que necesitas saber para no perderte su actuación.



El debut de Donovan Carrillo será hoy martes 10 de febrero de 2026 en la prueba del Programa Corto varonil. Aunque el evento inicia formalmente a las 11:30 horas (tiempo del centro de México).



Donovan será quinto en salir a la pista, por lo que su participación estimada es alrededor de las 12:03 horas. De obtener un puntaje favorable, podría avanzar a la gran final. De calificar al Programa Libre, Donovan participaría este viernes 13 de febrero a las 12:00 horas (CDMX).



Esta segunda fase es crucial, ya que es donde se definen las medallas y las posiciones finales del ranking olímpico. En sus juegos anteriores, Carrillo hizo historia al ser el primer mexicano en calificar a este programa largo.



A diferencia de su participación hace cuatro años, Donovan llega con un fogueo internacional mucho mayor y el respaldo de una beca de Solidaridad Olímpica.



Su entrenamiento en instalaciones de alto rendimiento en Canadá le ha permitido pulir elementos técnicos que antes representaban un riesgo, por lo que la expectativa es ver una rutina limpia que le permita colarse nuevamente a la final.



El camino de Donovan Carrillo en Milano-Cortina 2026 apenas comienza, y millones de mexicanos estarán sintonizando sus pantallas para apoyar al joven que demostró que México también puede brillar en el hielo.