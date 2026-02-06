Se refuerzan acciones preventivas en Quintana Roo ante bajas temperaturas: Mara Lezama

-Gobierno estatal activa apoyo a comunidades vulnerables, entrega cobertores y amplía vacunación por frentes fríos.

Ante las bajas temperaturas registradas en Quintana Roo y los pronósticos sobre el frente frío 33, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó acciones preventivas para proteger a la población, principalmente a los sectores más vulnerables.



Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la titular del Ejecutivo recordó que el frente frío 32 ha generado temperaturas inusualmente bajas y consideradas históricas en diversas regiones de Quintana Roo, con registros que han descendido hasta los 7 grados centígrados, acompañados de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje elevado en zonas costeras.



Ante estas condiciones climáticas, este gobierno humanista con corazón feminista destacó acciones preventivas para proteger a la población, principalmente a los sectores más vulnerables. A través del programa “Abrigando Corazones”, el Sistema DIF Quintana Roo, encabezado por la presidenta honoraria Verónica Lezama, ha entregado 2,800 cobertores en comunidades rurales y localidades con mayor exposición al frío, priorizando a personas adultas mayores, niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad.



Mara Lezama señaló que los municipios con mayor afectación por el descenso térmico son Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Cozumel, donde se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y la coordinación con los ayuntamientos y cuerpos de protección civil.



Informó que la Secretaría de Salud estatal ofrece a la población vacunas contra la influenza, neumococo y COVID-19, como medida preventiva ante el incremento de enfermedades respiratorias asociado a las bajas temperaturas. La aplicación de vacunas es gratuita y se encuentra disponible en unidades de salud de todo el estado, con vigencia hasta el 2 de abril.



Mara Lezama exhortó a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada a través de los canales oficiales, al tiempo que reafirmó que las acciones de atención y prevención se mantendrán activas mientras persistan los efectos del frente frío en la entidad.