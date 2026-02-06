Se refuerzan acciones preventivas en Quintana Roo ante bajas temperaturas: Mara Lezama

-Gobierno estatal activa apoyo a comunidades vulnerables, entrega cobertores y amplía vacunación por frentes fríos.

Ante las bajas temperaturas registradas en Quintana Roo y los pronósticos sobre el frente frío 33, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó acciones preventivas para proteger a la población, principalmente a los sectores más vulnerables.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la titular del Ejecutivo recordó que el frente frío 32 ha generado temperaturas inusualmente bajas y consideradas históricas en diversas regiones de Quintana Roo, con registros que han descendido hasta los 7 grados centígrados, acompañados de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje elevado en zonas costeras.

Ante estas condiciones climáticas, este gobierno humanista con corazón feminista destacó acciones preventivas para proteger a la población, principalmente a los sectores más vulnerables. A través del programa “Abrigando Corazones”, el Sistema DIF Quintana Roo, encabezado por la presidenta honoraria Verónica Lezama, ha entregado 2,800 cobertores en comunidades rurales y localidades con mayor exposición al frío, priorizando a personas adultas mayores, niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad.

Mara Lezama señaló que los municipios con mayor afectación por el descenso térmico son Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Cozumel, donde se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y la coordinación con los ayuntamientos y cuerpos de protección civil.

Informó que la Secretaría de Salud estatal ofrece a la población vacunas contra la influenza, neumococo y COVID-19, como medida preventiva ante el incremento de enfermedades respiratorias asociado a las bajas temperaturas. La aplicación de vacunas es gratuita y se encuentra disponible en unidades de salud de todo el estado, con vigencia hasta el 2 de abril.

Mara Lezama exhortó a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada a través de los canales oficiales, al tiempo que reafirmó que las acciones de atención y prevención se mantendrán activas mientras persistan los efectos del frente frío en la entidad.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

“MÉXICO NO SE DOBLEGA, NO SE ARRODILLA, NO SE RINDE Y NO SE VENDE”: SHEINBAUM

6 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Celebra la presidenta junto con los 32 gobernadores y gobernadoras el 109 aniversario de la Constitución Política Mexicana. Desde Querétaro la presidenta …

Banxico pausa su reducción de los tipos de interés y los deja en el 7%

6 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La Junta de Gobierno valorará realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia. El Banco de México (Banxico) decidió hacer una pausa …

El Congreso legislará a favor de la soberanía: Laura Itzel Castillo Juárez

6 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-El Poder Legislativo asumió la responsabilidad histórica de cimentar un Estado constitucional de bienestar La presidenta del Senado de la República, Laura …

Se pone en marcha nueva ruta Quetzalcóatl del Metrobús: Clara Brugada

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Se busca con esto fortalecer la electromovilidad en la capital. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la puesta en marcha …

Las Mesas de Paz claves para la gobernabilidad en Edoméx: Horacio Duarte

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Recordó que participan en las mesas el TSJEM, FGJEM, Marina, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia El secretario general de Gobierno …

Respalda Delfina Gómez a la presidenta Sheinbaum y su estrategia de seguridad

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La Gobernadora del Estado de México reconoció los operativos de seguridad e inteligencia que permitieron detener a alcaldes y directores de seguridad …

En Edoméx el tren “El Insurgente” cuenta con Senderos Seguros y sistema de videovigilancia

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Usuarios destacan la presencia de personal de vigilancia, los circuitos cerrados de monitoreo en tiempo real y los caminos iluminados para prevenir …

Impulsa UAEMéx salud y deporte en sus Facultades: Paty Zarza

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Entregó la rectora apoyos en facultades y anuncia jornada de vacunación La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) refuerza su compromiso …

Promulga Toluca Bando Municipal 2026 en cinco versiones incluyentes y en digital

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Posiciona el alcalde a la capital mexiquense como referente con un marco normativo en español, otomí, mazahua, braille y audio El alcalde …

Bando Municipal 2026 de San Mateo Atenco refuerza el orden, la movilidad y la convivencia social

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El Bando Municipal busca fortalecer la convivencia pacífica, la legalidad y el bienestar de la comunidad. En el marco de la conmemoración …

Naucalpan promulga Bando Municipal 2026 con carácter humanista

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Se fortalecen los principios de transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas como obligación institucional. En el marco …

México busca hacer historia en Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026

6 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-Regina Martínez será la primera mexicana en competir en esquí de fondo y Donovan Carrillo igualará récord de Ricardo Olavarrieta La delegación …

Selena Gomez se muestra más segura con su imagen

6 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Para ella, ver sus productos en una cadena tan grande fue un momento “surrealista” y formaliza su crecimiento como empresaria. En un …

REVISA GARCÍA HARFUCH ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN SINALOA

5 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Señaló que se han reducido los homicidios dolosos en Sinaloa, además de desmantelarse muchos laboratorios para la producción de drogas. El secretario …

En 2025 se logró reducir la deuda de Pemex un 20%: Luz Elena González

5 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La titular de Sener destacó que por primera vez en 2025 se redujo en 20% la deuda total de Pemex. La secretaria …

Aumentó el portafolio de inversiones en México 10.6%: Ebrard

5 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Aumentó el portafolio de inversiones a 406 mil 800 mdd, los proyectos a 2539 y los empleos a un millón 630 mil, …

Rehabilitación del embarcadero de Cuemanco contará con inversión de 89 mdp: Clara Brugada

5 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Se intervendrán 74 locales con infraestructura sustentable y potenciará el turismo y la promoción cultural de Xochimilco. La Jefa de Gobierno, Clara …

Gaby Osorio presenta resultados tras 12 días de intervención integral

5 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Se retiraron 41 toneladas de basura, 50.7 de cascajo y 68 neumáticos; 30 luminarias fueron colocadas o reparadas. Doce días después del …

Entrega Rectora Paty Zarza kits deportivos en planteles de Tecámac y Huehuetoca

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Los kits fortalecerán el aprendizaje y contribuirán a la formación integral de los estudiantes. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), …

Encabeza Delfina Gómez plan federal para transformar Oriente del Edoméx

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La gobernadora se reunió con el titular del INAFED, Armando Quintero, para consolidar el Plan Integral Oriente. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez …

Son claves las mesas de paz para la gobernabilidad en el Edoméx: Horacio Duarte

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex

Resaltó la coordinación diaria que existe entre gobiernos e instituciones. El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, …

La educación y la detección oportuna claves en la lucha contra el cáncer: Juan Manuel Medina Castro

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El cirujano oncólogo y docente de la Facultad de Medicina de la UAEMéx señaló que el cáncer es resultado de múltiples factores …

Se instalan seis mil botones SOS en Toluca: Ricardo Moreno

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Invita Ricardo Moreno a utilizar la tecnología que ha beneficiado a más de 14 mil personas. Más de 14 mil personas han …

Mexicaltzingo fortalece diálogo con comerciantes y preserva tradiciones

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Benítez Espinoza subrayó que preservar las tradiciones del municipio es una prioridad. La presidenta municipal Saray Benítez Espinoza sostuvo una reunión con …

Entrega SUTEYM equipo de trabajo a delegaciones municipales

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Cahue Calderón manifestó su gratitud por su apoyo y disposición para fortalecer a la organización. Herminio Cahue Calderón, secretario general del Sindicato …

México Rojo gana y se instala en la semifinal de la Serie del Caribe

5 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-Tras 52 años, el Estadio Panamericano fue sede de un juego histórico entre las dos representaciones mexicanas. Se vivió una velada mexicana …

Hospitalizan a Channing Tatum para cirugía en su hombro

5 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-En paralelo a su recuperación médica, el actor llamó la atención por su participación en Josephine, una película que compitió en el …

PRESENTA SHEINBAUM PLAN DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

4 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Este año se aumentarán 722 mil mdp en infraestructura, sumándose a los más de 900 mil mdp ya contemplados en el PEF. …

Avanza el peso mexicano y termina en 17.25 unidades por dólar

4 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Los mercados buscan señales sobre el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos. El peso mexicano se apreció contra el …

México y EUA llegan a acuerdo para gestionar el agua del Río Bravo durante sequía

4 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Ambos gobiernos acordaron un plan técnico ante una situación de sequía extrema en la región. Acuerdan los gobiernos de México y Estados …

Con nuevas rutas aéreas, Puebla impulsa desarrollo, economía y turismo: Alejandro Armenta

4 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-La gestión estatal amplió rutas nacionales e internacionales desde Huejotzingo. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció 12 nuevos vuelos en el …

Clara Brugada presenta inversión histórica para CDMX en 2026

4 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Afirman que CDMX cerró 2025 con finanzas sólidas y expansión histórica del gasto en obras. La jefa de Gobierno de la Ciudad …

Se repartieron más de 3 mil tamales en la Candelaria Tlalpense

4 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-La explanada central se llenó de aromas y sabores típicos en una jornada que convirtió la tradición en encuentro comunitario. Más de …

Se fortalece la coordinación para lograr una entidad más segura y justa: Delfina Gómez

4 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno es el motor principal para garantizar el bienestar de las familias mexiquenses. …

Coordinan Edoméx y CDMX Primer Simulacro por Sismo 2026

4 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Se realizará el próximo 18 de febrero de manera simultánea en ambas entidades a las 11:00 horas. Para fomentar la cultura de …

Firman UAEMéx y SUTESUAEM Convenio Salarial 2026

4 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La Universidad otorgó un aumento salarial de 4%, el máximo posible de acuerdo con la política salarial nacional. Como resultado de un …

Toluca arranca programa para combatir sobrepeso y enfermedades silenciosas: Ricardo Moreno

4 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Explicó que uno de los principales retos en materia de salud pública es que una gran parte de la población desconoce su …

Refuerzan en San Mateo Atenco acciones para la conservación de los humedales

4 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La presidenta agradeció el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad para impulsar acciones permanentes en favor del …

Se une Saray Benítez Espinoza a las filas de Morena

4 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Renunció al PRI Estado de México en octubre pasado y ahora la alcaldesa se suma a las filas morenistas. Mediante sus redes …

Queda fuera Isaac Paredes de la convocatoria de México para el Clásico Mundial

4 febrero, 2026
Deportes, Destacado

El jugador de los Astros queda fuera de la convocatoria del equipo de Benjamín Gil A exactamente un mes de que arranque …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.