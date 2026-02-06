Mal tiempo continuará en México; registrará lluvias moderadas

-Además se pronostican heladas y vientos de hasta 100 km/h por la masa de aire frío que dio impulso al frente frío número 33.

El país vivirá una jornada de contrastes térmicos agudos. Mientras que en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y el centro del país (incluyendo Estado de México y Puebla) se esperan heladas y temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado; las regiones costeras del Pacífico experimentarán un calor intenso.

Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por otro lado, se prevé “Mar de Fondo” generará oleaje de hasta 4.5 metros en la costa pacífica de la Península de Baja California, exigiendo extremar precauciones en las playas de dicha región.

El frente frío número 33 comienza a desplazarse hacia el mar Caribe, dejando de afectar directamente al territorio nacional; sus remanentes continúan generando condiciones meteorológicas significativas.

La masa de aire polar asociada a este fenómeno mantendrá su cobertura sobre el noreste, centro, oriente y sureste de la República, provocando un ambiente gélido matutino y eventos de viento intenso en diversas regiones.

De acuerdo con los pronósticos, el efecto más notable será la persistencia del evento de “Norte”. Se pronostican rachas de viento severas, oscilando entre los 80 y 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (abarcando Oaxaca y Chiapas).

Esta condición representa un riesgo latente para la infraestructura urbana, por lo que se advierte a la población sobre la posible caída de árboles y anuncios publicitarios. Así mismo, el oleaje en esta zona alcanzará alturas de 3 a 4 metros; precaución a la navegación marítima.

De manera simultánea, pero con menor intensidad, el evento de “Norte” afectará la península de Yucatán durante la mañana, rachas de 30 a 50 km/h y oleaje elevado en las costas de Quintana Roo y Yucatán.

Sin embargo, se prevé que, conforme avance el día, la masa de aire polar modifique sus características térmicas. Esto favorecerá un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en gran parte del país, aunque el frío seguirá dominando las mañanas y noches en las zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El panorama meteorológico se complica por la interacción de diversos sistemas. Una vaguada en el occidente de México, combinado con un vórtice en niveles medios y el ingreso de humedad del océano Pacífico, por la corriente en chorro subtropical, detonará precipitaciones en varias entidades.

Se esperan lluvias moderadas (de 5 a 25 mm) en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias más aisladas se presentarán en estados como Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Puebla, Veracruz y el Estado de México, entre otros.

