REVISA GARCÍA HARFUCH ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN SINALOA

-Señaló que se han reducido los homicidios dolosos en Sinaloa, además de desmantelarse muchos laboratorios para la producción de drogas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y encabezaron la Mesa de Construcción de la Paz, con el objetivo de evaluar y fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad, en un contexto marcado por hechos recientes de violencia y operativos federales en curso.



Participaron el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y áreas de procuración de justicia.



En el encuentro se reunieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes, además de revisar los indicadores delictivos, coordinaron acciones, analizaron escenarios de riesgo en distintas regiones del estado, como parte del seguimiento permanente a las políticas de seguridad.



La visita del funcionario federal se da tras una serie de hechos violentos que han puesto a Sinaloa en el centro de la agenda nacional de seguridad.



El gobernador destacó que la coordinación interinstitucional es clave para preservar la estabilidad social y garantizar condiciones de seguridad para la población.



Rocha reconoció el respaldo del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el trabajo continuo de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad, subrayando que el acompañamiento federal ha permitido reforzar la presencia institucional en el territorio.



Entre los temas prioritarios revisados durante el encuentro se encuentran los casos de los diputados de Movimiento Ciudadano que fueron agredidos en Culiacán, así como la desaparición de trabajadores vinculados a una empresa minera en la zona sur del estado.



De acuerdo con el gobernador, ambos asuntos forman parte de operativos especiales que continúan en desarrollo.



Rocha Moya evitó ofrecer detalles sobre detenciones o líneas de investigación, al señalar que se trata de procesos en curso.



La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó previamente que la visita de García Harfuch también responde a la atención directa de estos casos, los cuales han implicado un despliegue relevante de fuerzas federales en distintos puntos de Sinaloa.



Autoridades federales han señalado que las investigaciones continúan bajo reserva.



De manera paralela, se mantiene el despliegue de elementos militares y de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en municipios como Culiacán y Mazatlán, en coordinación con mandos regionales recientemente renovados.



García Harfuch adelantó que en breve regresará a Sinaloa para dar seguimiento a los avances derivados de esta reunión y a las investigaciones en curso. La visita forma parte de una agenda de revisión periódica de la estrategia de seguridad en la entidad.