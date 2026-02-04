Se repartieron más de 3 mil tamales en la Candelaria Tlalpense

-La explanada central se llenó de aromas y sabores típicos en una jornada que convirtió la tradición en encuentro comunitario.

Más de 3 mil tamales fueron preparados y compartidos este lunes en la Explanada de la alcaldía, durante la Candelaria Tlalpense, encabezada por la alcaldesa Gaby Osorio, en una jornada que congregó a familias, vecinas y vecinos de distintos pueblos y colonias de la demarcación.



En la jornada se compartieron tamales desde los típicos como los de mole, verde, rojo y dulce —entre los más tradicionales del centro del país—, aunque las recetas y preparaciones pueden variar tanto dentro de la propia demarcación como en distintas regiones de México.



Desde los tamales oaxaqueños envueltos en hoja de plátano hasta los envueltos en hoja de maíz, la diversidad de sabores refleja la riqueza gastronómica del país y la manera en que cada comunidad adapta la tradición a sus ingredientes y costumbres locales.



El 2 de febrero, Día de la Candelaria, forma parte del calendario tradicional de nuestro país y marca el cierre del periodo festivo que inicia en diciembre. Con el paso del tiempo, esta fecha se consolidó como una expresión cultural profundamente arraigada en la vida comunitaria.



En México, la costumbre establece que quienes encontraron el “muñequito” en la Rosca de Reyes comparten tamales, una práctica que trascendió su origen histórico para convertirse en un ritual social de encuentro, hospitalidad y cohesión vecinal.



Más allá de su antecedente histórico, la celebración del Día de la Candelaria es una tradición popular que combina gastronomía, convivencia y sentido de pertenencia. Compartir tamales no solo representa cumplir una costumbre, sino reafirmar vínculos familiares y comunitarios que forman parte de la identidad mexicana.



La mandataria destacó que preservar estas expresiones culturales fortalece el tejido social y promueve la apropiación positiva del espacio público.



La celebración se desarrolló en la explanada central como parte de las actividades comunitarias impulsadas por la alcaldía para promover cultura, identidad y convivencia, en el marco del programa #NuestraCasaSeTransforma.



Con esta jornada, la Alcaldia Tlalpan reafirma su compromiso de impulsar tradiciones que forman parte del patrimonio cultural del país y que, generación tras generación, siguen dando sentido de comunidad a la vida cotidiana.