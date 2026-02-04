Celebrará la CDMX su Semana del Arte 2026

-Con diferentes formas de expresión artística se inundarán las calles capitalinas.

La CDMX vivirá su Semana del Arte, que se celebra hasta el 8 de febrero, donde la capital se llena de experiencias únicas donde las formas simbólicas y la interpretación se apoderan de los sentidos.



Desde exposiciones colectivas hasta individuales, pasando por obras clásicas hasta experimentaciones vanguardistas y contemporáneas, esta ventana cultural está pensada para que todos la disfruten.



Salón ACME – Arte contemporáneo.- sorprende durante cuatro días con su curaduría y propuesta vanguardista, impulsada por la visión de jóvenes creadores. En este espacio, los visitantes podrán disfrutar de todo tipo de expresiones artísticas, especialmente plásticas.



En su edición número 13, preparada especialmente para la Art Week, se podrán encontrar piezas que juegan con texturas, materiales y formas para abordar la cotidianidad, la sexualidad y la introspección. La casona en la que se ubica crea una experiencia íntima que invita a conectar con cada obra.



BADA 2026 – Experiencia con el artista.- En este lugar, los artistas están presentes y disponibles en sus stands para hablar acerca de sus obras, inspiraciones y trayectoria. Esto convierte a BADA en uno de los mejores espacios no solo para apreciar el talento mexicano, sino también para aprender de técnicas, corrientes y estilos directamente de los expertos.



Uno de los bastiones que sostienen al mundo artístico son las galerías. Aquí se encargan de exponer a artistas emergentes y consolidados, acercando al público a ellos.



Saenger Galería.- Ubicada en Tacubaya, este espacio se caracteriza por ir más allá de lo convencional y cuenta con dos salas únicas que sorprenden a todos los visitantes.



La principal exhibe proyectos más consolidados como Cuerpo, Gesto e Historia de Group Show, y la Sala de Proyectos, un lugar más experimental donde los creadores pueden jugar con la conceptualización del espacio para generar una experiencia única que, en esta edición, está intervenida con Gilardi Lilie de Gregor Hildebrandt.



Galería Hilario Galguera.- Este recinto celebra sus veinte años con una propuesta ambiciosa: ÍNDEX VII: XX una exposición tipo restrospectiva, que se desplegará en varias exhibiciones y en tres sedes (sus dos sedes: San Rafael y Condesa; y Casa HOTBOOK).



Arte y bienestar sensorial.- En el marco de la Semana del Arte, Mystika Inmersivo presenta “Noche Especial Art Week”, una experiencia sensorial que reúne arte, tecnología y bienestar.