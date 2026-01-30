Destaca Delfina Gómez la vocación de servicio de los 125 DIF municipales

-Inaugura encuentro “Buenas prácticas que transforman”, donde se intercambiarán experiencias y estrategias en otros municipios.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó la vocación de servicio de los integrantes de los 125 Sistemas Municipales DIF, quienes brindan una atención de calidad, directa y efectiva a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores para proteger y hacer valer sus derechos.

“Mi reconocimiento a quienes sostienen todos los días la primera línea del cuidado y del bienestar de los sectores más vulnerables. Ustedes, sistemas municipales del DIF, son el corazón de nuestro Gobierno, de lo que es un sistema; ustedes son los que, con esa atención, con esa calidez, con esa prontitud con la que atienden a la gente, no saben cómo pueden cambiar la vida de un ser humano”, expresó.

Al inaugurar el Encuentro Estatal de Sistemas Municipales DIF (SMDIF) 2026 “Buenas prácticas que transforman”, en el que se reúnen los 125 titulares de los Sistemas Municipales DIF, la mandataria estatal resaltó el ambiente humano, la disposición para participar y compartir conocimiento, a través de la exposición de buenas prácticas municipales que han mostrado resultados positivos para que otros puedan adaptarlos y replicarlos a sus propias realidades.

“Ese es el sentido humano y social que hoy nos reúne, la oportunidad de compartir las buenas prácticas que transforman realidades, prácticas que son útiles, medibles, cercanas, que resuelven problemas reales y que pueden inspirar a compañeras y compañeros de otros municipios”, afirmó.

La gobernadora Delfina Gómez aprovechó este encuentro para recordar la importancia del tema de seguridad; por ello, pidió a las y los asistentes reflexionar y establecer estrategias y acciones enfocadas a la juventud, con el objetivo de escuchar y atender sus necesidades para que se conviertan en adultos de bien y no caigan en malos pasos.

María del Rocío García Pérez y Karina Labastida Sotelo, titulares de los sistemas DIF nacional y estatal, respectivamente, agradecieron el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez para trabajar en coordinación los tres órdenes de gobierno en la consolidación de la justicia social.

Karina Labastida detalló que durante dos días de actividades se llevarán a cabo dos conferencias magistrales: “Liderar para servir: liderazgo público con sentido social” y “Construir una buena práctica: herramientas para evaluar, documentar y mejorar la política social municipal”, impartidas por Juan Carlos Villarreal, Director del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, y Alma Patricia De León Calderón, Secretaria de la Unidad UAM-Lerma.

Además, se abordarán temas relacionados con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; el Programa de Bienestar y Desarrollo Comunitario; así como dinámicas de integración y espacios de preguntas y respuestas.

Se destacaron a nueve municipios que implementan prácticas para resolver problemas públicos, entre ellas, “Enfócate en tu futuro” de Chiconcuac, la cual busca cuidar la salud visual de estudiantes y “Una vida sobre ruedas” de Morelos, cuyo fin es fortalecer la autonomía, autoestima y redes de apoyo para personas usuarias de sillas de ruedas.

En el evento, también se contó con la presencia de Iván Rafael Gutiérrez Zaldívar, Presidente del Sistema Municipal DIF de Ixtapan de la Sal; Jessica Rosalío Embriz, Presidenta Municipal Constitucional de Ixtapan de la Sal; legisladores, y servidores públicos.

