Se fortalece la coordinación para lograr una entidad más segura y justa: Delfina Gómez

-La suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno es el motor principal para garantizar el bienestar de las familias mexiquenses.

Con el objetivo de consolidar una entidad más segura y justa, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó una sesión más de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.



En el encuentro, se destacó que la suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno es el motor principal para garantizar el bienestar de las familias mexiquenses.



En esta sesión, el Poder Judicial del Estado de México (#PJEdoméx), representado por el Magistrado Presidente Héctor Macedo García, se sumó a las tareas de inteligencia y legalidad, destacando que la coordinación institucional permite avanzar con firmeza en el combate a la delincuencia.



“Trabajamos en coordinación con todos los órdenes de gobierno para lograr sociedades de paz”, señaló la mandataria, enfatizando que el bienestar es el eje central de su administración.



Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, reafirmó que el bienestar estatal se construye bajo un esquema de unidad y trabajo conjunto.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de consolidar una justicia cercana, eficiente y al servicio de la ciudadanía para alcanzar la paz social.



La gobernadora ha señalado que la prioridad en el estado, es la de garantizar la paz y el bienestar en el Estado de México para este 2026, año que ha denominado formalmente como el “Año de las Obras”.



Al término de la reunión, comentó la gobernadora que visitará el municipio de El Oro si no se logra resolver la problemática política y social que persiste en la demarcación, marcada por desacuerdos en el ámbito municipal y manifestaciones ciudadanas.



La mandataria mexiquense reiteró que uno de los principios centrales del proyecto de la Cuarta Transformación es anteponer el bienestar de la población por encima de intereses personales o políticos.



Subrayó que quienes forman parte del gobierno tienen la responsabilidad de servir al pueblo. Delfina Gómez advirtió que todos los actores políticos deben conducirse conforme a dichos principios y que, en caso de no hacerlo, se tomarán determinaciones.



En un primer momento, instruyó al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, para atender el conflicto, lo que derivó en diversas reuniones con las partes involucradas.