Cambia tus placas al Edoméx y obtén 100% de descuento en impuestos vehiculares

-El beneficio aplica hasta el 6 de abril para automóviles con valor de 638 mil pesos y motocicletas de 250 mil pesos, IVA incluido.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, otorgará hasta el 6 de abril de 2026 un subsidio fiscal a las personas propietarias de vehículos emplacados en otras entidades federativas que realicen el trámite de alta y cambio de placas para inscribir sus unidades en el padrón vehicular estatal.



La medida está dirigida a quienes residen en el Estado de México y cuentan con vehículos registrados en otra entidad. El beneficio aplica para automóviles con valor factura de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido, en concordancia con los montos establecidos en la Ciudad de México.



Durante el 1 de enero al 6 de abril, las personas físicas que realicen el trámite de alta de vehículo de otra entidad podrán acceder a:



Subsidio del 100% en el Impuesto sobre Tenencia correspondiente al ejercicio fiscal 2026.



Subsidio del 100% en el Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU), sin importar el ejercicio fiscal, siempre que se trate de vehículos usados adquiridos sin refactura y se realice el cambio de propietario.



Este apoyo también ayuda a quienes hayan adquirido un vehículo usado con placas de otro estado y deseen inscribirlo en el Estado de México; de manera simultánea, se realiza el cambio de propietario.



El trámite se puede hacer en línea, con entrega de placas a domicilio, en Centros de Servicios Fiscales o en Módulos Integrales de Recaudación. Y de manera presencial en agencias automotrices con convenio y en Centros de Servicios Fiscales.



Para el trámite en línea, las y los contribuyentes deberán ingresar al Portal https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, seleccionar el apartado de Control Vehicular, Trámites Electrónicos y la opción Alta de Vehículo de otra Entidad, capturar la información del propietario y del vehículo, descargar los formatos correspondientes y efectuar el pago.



En la modalidad presencial, será necesario agendar una cita y acudir al módulo correspondiente para la entrega de placas.



Los requisitos para acceder a este beneficio son:



Factura o documento que acredite la propiedad del vehículo.



Identificación oficial vigente con fotografía.



Comprobante de domicilio en el Estado de México.



Para orientación y atención a las y los contribuyentes, el Gobierno del Estado de México pone a disposición los números: 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50, el correo electrónico asismex@edomex.gob.mx, así como los canales oficiales de la Secretaría de Finanzas en Facebook y la cuenta @FinanzasEdomex en X.



El Gobierno del Estado de México reitera que los trámites se llevan a cabo de forma sencilla, rápida y sin intermediarios, por lo que no es necesario recurrir a gestores externos. Asimismo, invita a la ciudadanía a evitar prácticas irregulares y a reportar cualquier conducta indebida al teléfono 722 214 29 92.