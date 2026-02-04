Se realizan labores de limpieza en el Parque Nacional de los Remedios en Naucalpan

-También se llevaron a cabo labores de poda y aclareo en puntos estratégicos.

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, y a través de la Dirección de Medio Ambiente, llevó a cabo una Mega Limpieza en el Parque Nacional de los Remedios.



Las áreas que se limpiaron fueron específicamente en las inmediaciones de la Presa Totolinga, y tuvieron el objetivo de dignificar las Áreas Naturales Protegidas, además de fortalecer la seguridad de quienes visitan este espacio.



Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento operativo enfocados no solo en la recuperación estética del entorno, sino también en la implementación de soluciones de infraestructura sostenible.



Destaca la construcción de escaleras de seguridad elaboradas con materiales reciclados, como llantas y troncos de árboles caídos, para mejorar la movilidad y reducir riesgos en senderos de alta afluencia, particularmente en la zona que conecta con Los Arcos.



También se llevaron a cabo labores de poda y aclareo en puntos estratégicos, permitiendo generar espacios más abiertos, seguros y funcionales para el descanso y la recreación de la ciudadanía.



Con estas iniciativas, el Gobierno de Naucalpan refrenda su compromiso con la recuperación y conservación de los pulmones verdes del municipio, promoviendo espacios naturales más seguros, limpios y accesibles para todas y todos.