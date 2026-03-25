Celebra Saray Benítez cumpleaños de adultos mayores en Mexicaltzingo

-En un ambiente de fiesta y convivencia, se llevó a cabo la tradicional coronación de la Reina y el Rey de la Primavera.

En una jornada marcada por la cercanía social y la gestión técnica, la presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinoza, encabezó diversas actividades enfocadas en el fortalecimiento del tejido social y la seguridad hídrica del municipio.



Con el objetivo de dignificar y reconocer a los pilares de la comunidad, la edil asistió a la Casa de Día del Adulto Mayor para celebrar los cumpleaños correspondientes al mes de marzo. En un ambiente de fiesta y convivencia, se llevó a cabo la tradicional coronación de la Reina y el Rey de la Primavera, destacando la vitalidad de los adultos mayores de Mexicaltzingo.



“Es un honor compartir con quienes nos inspiran cada día con su sabiduría. Estos espacios de convivencia no solo son para festejar la vida, sino para reafirmar nuestro compromiso con el bienestar de nuestros adultos mayores”, señaló Benítez Espinoza durante el evento.



Al término del evento, Benítez Espinosa participó en el taller “Estrategias y rutas para la eficiencia del uso del agua”, por invitación del Secretario del Agua del Estado de México, el Ing. José Arnulfo Silva Adaya.



Este encuentro técnico permitió fortalecer las líneas de acción para un uso responsable y eficiente del recurso hídrico en el municipio. Saray Benítez expresó su agradecimiento a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por el respaldo institucional que brinda a Mexicaltzingo en la búsqueda de soluciones ante los retos hídricos actuales.



Saray Benítez reafirmó que estas acciones, tanto las sociales como las de infraestructura y recursos naturales, son fundamentales para garantizar un municipio próspero. La alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al cuidado del agua, subrayando que la preservación de este recurso es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.