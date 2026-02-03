Descarta Ebrard ruptura trilateral en revisión del T-MEC

-Adelantó que el acuerdo comercial tendrá variaciones, pero se mantendrá como una unión de México, EU y Canadá.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anticipó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sufrirá cambios en el proceso de revisión que comenzará el próximo 1 de julio, aunque aseguró que el acuerdo va a sobrevivir debido a la profunda integración económica de los tres países de Norteamérica.



Ebrard sostuvo que el tratado ya superó la etapa de incertidumbre sobre una posible sustitución por acuerdos bilaterales, al señalar que existen consultas coordinadas entre los tres países y que el calendario avanza en tiempo y forma rumbo a la revisión prevista.



Afirmó que tras conversar con la USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) y con autoridades comerciales estadounidenses, el siguiente paso será poner sobre la mesa qué plantea cada país y qué buscará proponer en el proceso.



Estimó que el acuerdo seguirá adelante con modificaciones: “habrá contenidos distintos”, dijo, aunque consideró que el tratado resultante será “muy similar” al actual, con “algunos ajustes”.



También rechazó un escenario en el que el arreglo comercial se reconfigure para dejar fuera a Canadá. Afirmó que la integración trilateral limita la posibilidad de una separación por bilateralidades y argumentó que, en el caso de Canadá, su peso en energía y minerales en Estados Unidos vuelve poco viable romper esa relación.



Añadió que México mantiene igualmente una integración muy grande con sus socios. Subrayó que México paga un arancel efectivo promedio de alrededor de 4.5% y que 85% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no enfrentan arancel, frente a escenarios que hace un año anticipaban gravámenes generalizados y el fin del tratado.



Anunció que el 16 de febrero visitará México su contraparte canadiense, acompañada por 231 empresas, para sostener un diálogo comercial de alto nivel.



Además añadió que el acuerdo de México con la Unión Europea seguirá este año el proceso de firma y ratificación con miras a su entrada en vigor.