Copa del Mundial llegará a la Utopía Magdalena Mixhuca en evento gratuito: Clara Brugada

-Señaló que en junio el trofeo del Mundial estará en CDMX, previo al arranque de la justa internacional

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el anuncio del Tour del Trofeo de la Copa de Fútbol de la FIFA 2026, donde informó que este galardón llegará a la Utopía Magdalena Mixhuca, en esta Ciudad de México, y permanecerá ahí del 5 al 8 de junio. Aseguró, además, que su administración tiene la tarea de que la mayoría de la población pueda vivir y ser parte de esa justa internacional.



Durante un evento realizado en la explanada del Monumento a la Revolución, Clara Brugada detalló que el trofeo mundialista mide 36.8 centímetros, y pesa poco más de 6 kilos, de los cuales 4 kilos son de oro puro.



Precisó que este galardón será exhibido en la Utopía de la Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, para que la experiencia mundialista sea accesible para todas y todos los habitantes de la capital.



A principios de junio llegará la Copa a la Utopía Magdalena Mixhuca y podrán acudir a verla de manera gratuita. La mandataria local recordó que durante el Mundial del 2022 el trofeo de la Copa Mundial también visitó la ciudad, y lo hizo en la Utopía Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa –demarcación que dirigía en aquel momento–, en un evento con el que se rompió récord de asistencia.



La titular del Ejecutivo local refrendó la labor de su administración para que el magno evento deportivo sea accesible para la gran mayoría de la población, y se viva esta fiesta futbolera no solo en la cancha, sino también al exterior.



La Jefa de Gobierno destacó la realización del torneo de fútbol infantil Ollamaliztli, cuya final tendrá lugar el próximo domingo en la Magdalena Mixhuca, por lo que extendió la invitación a presenciar este gran evento que promueve el deporte y se inscribe dentro de los preparativos para el mundial.



Por su parte, la representante del gobierno federal para la Copa Mundial FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barrón, dio a conocer que la Ciudad de México será la primera ciudad en recibir el trofeo de la Copa Mundial, el próximo 26 de febrero, para iniciar un recorrido por toda Norteamérica.



Subrayó que faltan 134 días para que ruede el balón en el Estadio Ciudad de México, que se convertirá en el único recinto del mundo en albergar tres partidos inaugurales de Copas Mundiales, y afirmó que la emoción del torneo ya comenzó.