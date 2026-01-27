Boleteras podrían ser multadas por irregularidades en venta de boletos: Profeco

-Además de Ticketmaster, la Profeco también anunció sanciones contra plataformas de reventa de boletos como StubHub y Viagogo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que iniciará un procedimiento sancionador contra Ticketmaster por presuntas irregularidades durante la preventa y venta de boletos para los conciertos del grupo BTS en México.



Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), explicó que la empresa habría incumplido con las obligaciones de transparencia al no ofrecer información clara y suficiente a las y los consumidores durante el proceso de compra.



Señaló que, una vez concluida la etapa de venta, Profeco dará inicio formal al procedimiento administrativo correspondiente.



Escalante detalló que la falta de claridad en precios, cargos adicionales y condiciones de venta generó confusión entre los compradores. Por ello, esto motivó la intervención de la autoridad federal.



Además de Ticketmaster, la Profeco también anunció sanciones contra plataformas de reventa de boletos como StubHub y Viagogo. Lo anterior es por incurrir en prácticas consideradas ilegales y abusivas.



Estas plataformas operan a nivel internacional. Han sido señaladas por permitir la reventa de entradas a precios elevados, sin garantizar certeza al consumidor.



Indicó que la dependencia ya se encuentra identificando domicilios y sitios de internet registrados en México, con el fin de realizar las notificaciones oficiales correspondientes. Finalmente, la Profeco señaló que estas acciones buscan proteger los derechos de los consumidores. Además, buscan evitar que se repitan prácticas que afecten el acceso equitativo a eventos culturales y de entretenimiento.