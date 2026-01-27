Facilita GEM a contribuyentes de 111 municipios el pago en línea del Predial 2026 con descuentos

-De enero a marzo se aplican descuentos de entre 4 y 8 por ciento; personas con historial de al menos dos años consecutivos de pago cumplido pueden alcanzar hasta 16%.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, facilita a las y los contribuyentes de 111 municipios con los que existe convenio, el pago en línea del Impuesto Predial 2026, con descuentos por pronto pago y estímulos por cumplimiento durante los meses de enero a marzo.



Las personas propietarias de predios ubicados en municipios con este acuerdo pueden realizar el trámite de manera rápida y segura a través del Portal de Servicios al Contribuyente, donde también está disponible la lista de municipios participantes.



La Dirección General de Recaudación, mediante la Dirección de Vinculación con Municipios y Organismos Auxiliares, envía cartas invitación para promover el cumplimiento oportuno de esta contribución. Dichos documentos incluyen información del predio, como clave catastral, nombre o razón social, domicilio y una línea de captura que se puede validar en:



https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/consultas/estatusdelalineadecaptura



El pago anual anticipado en una sola exhibición otorga los siguientes descuentos: 8% en enero, 6% en febrero y 4% en marzo.



Adicionalmente, quienes hayan pagado puntualmente el Predial en 2024 y 2025 podrán acceder a un descuento adicional de 8% en enero, 6% en febrero y 2% en marzo.



Estos beneficios se aplican con base en los registros históricos de pago electrónico o mediante la presentación de comprobantes. En ningún caso el monto a pagar podrá ser menor a la cuota fija del rango 1 establecida en el artículo 109 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Para obtener el Formato Universal de Pago (FUP), las y los contribuyentes deberán ingresar a:



https://sfpya.edomexico.gob.mx/predial/



Una vez en el portal, deberán capturar la clave catastral de 16 caracteres y un correo electrónico, validar el reCAPTCHA, generar el FUP y realizar el pago en cualquiera de los más de 5 mil Centros Autorizados de Pago (CAP) o en línea mediante banca electrónica.



Para orientación y atención, se encuentran disponibles los teléfonos 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50, el correo asismex@edomex.gob.mx, así como los canales oficiales de la Secretaría de Finanzas en Facebook y la cuenta @FinanzasEdomex en X.