Facilita GEM a contribuyentes de 111 municipios el pago en línea del Predial 2026 con descuentos

-De enero a marzo se aplican descuentos de entre 4 y 8 por ciento; personas con historial de al menos dos años consecutivos de pago cumplido pueden alcanzar hasta 16%.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, facilita a las y los contribuyentes de 111 municipios con los que existe convenio, el pago en línea del Impuesto Predial 2026, con descuentos por pronto pago y estímulos por cumplimiento durante los meses de enero a marzo.

Las personas propietarias de predios ubicados en municipios con este acuerdo pueden realizar el trámite de manera rápida y segura a través del Portal de Servicios al Contribuyente, donde también está disponible la lista de municipios participantes.

La Dirección General de Recaudación, mediante la Dirección de Vinculación con Municipios y Organismos Auxiliares, envía cartas invitación para promover el cumplimiento oportuno de esta contribución. Dichos documentos incluyen información del predio, como clave catastral, nombre o razón social, domicilio y una línea de captura que se puede validar en:

https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/consultas/estatusdelalineadecaptura

El pago anual anticipado en una sola exhibición otorga los siguientes descuentos: 8% en enero, 6% en febrero y 4% en marzo.

Adicionalmente, quienes hayan pagado puntualmente el Predial en 2024 y 2025 podrán acceder a un descuento adicional de 8% en enero, 6% en febrero y 2% en marzo.

Estos beneficios se aplican con base en los registros históricos de pago electrónico o mediante la presentación de comprobantes. En ningún caso el monto a pagar podrá ser menor a la cuota fija del rango 1 establecida en el artículo 109 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Para obtener el Formato Universal de Pago (FUP), las y los contribuyentes deberán ingresar a:

https://sfpya.edomexico.gob.mx/predial/

Una vez en el portal, deberán capturar la clave catastral de 16 caracteres y un correo electrónico, validar el reCAPTCHA, generar el FUP y realizar el pago en cualquiera de los más de 5 mil Centros Autorizados de Pago (CAP) o en línea mediante banca electrónica.

Para orientación y atención, se encuentran disponibles los teléfonos 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50, el correo asismex@edomex.gob.mx, así como los canales oficiales de la Secretaría de Finanzas en Facebook y la cuenta @FinanzasEdomex en X.

PRESENTA ROSA ICELA LOS 10 EJES DEL MUNDIAL SOCIAL MÉXICO 2026

27 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El objetivo de estos ejes es extender el espíritu del Mundial a todas las comunidades del país. Para hacer eco de la …

Boleteras podrían ser multadas por irregularidades en venta de boletos: Profeco

27 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Además de Ticketmaster, la Profeco también anunció sanciones contra plataformas de reventa de boletos como StubHub y Viagogo. La Procuraduría Federal del …

Ratifican a Gertz Manero como embajador en Reino Unido

27 enero, 2026
Destacado, Nacional

-La Embajada deseó el “mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones”. El Congreso de la Unión ratificó a Alejandro …

Refuerzan en San Quintín, BC, la atención médica gratuita con tecnología para familias

27 enero, 2026
Destacado, Nacional

-La población puede consultar las ubicaciones de las Caravanas de Salud en redes sociales oficiales del Gobierno del Estado. Para reforzar la …

Presenta Clara Brugada programa de salud mental “Vida Plena, Corazón Contento”

27 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Presentó los resultados de esta estrategia, donde aseguró que no hay bienestar posible ni vida plena sin el cuidado a la salud …

Coordinan acciones de salud infantil en Cendis de la alcaldía Benito Juárez

27 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Además el programa promueve que los aprendizajes adquiridos se repliquen en casa. El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, impulsa acciones permanentes …

Anuncia rectora Paty Zarza nuevos nombramientos en la UAEMéx

27 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Designó a Norma Baca Tavira como nueva titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados. Para responder al objetivo de fortalecer …

Entrega Delfina Gómez mobiliario e infraestructura educativa a escuelas de Nezahualcóyotl

27 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-También se entregó material didáctico para reforzar la destreza mental y apoyar actividades de Educación Física. Con una inversión de más de …

Delfina Gómez supervisa reconstrucción de segundo tramo integral de la Avenida Mexiquense en Tultitlán

27 enero, 2026
Destacado, Edomex

-El Gobierno estatal recupera vialidades y espacios públicos en toda la entidad. La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, supervisó …

Gratuidad en la UAEMéx será gradual y con responsabilidad financiera: rectora Zarza

27 enero, 2026
Destacado, Edomex

-En atención a las demandas estudiantiles, la universidad se consolida como una institución de educación superior pública en México con avances importantes …

Ricardo Moreno entrega Senderos Seguros en San Mateo Otzacatipan

27 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Cuando hay trabajo en equipo entre gobiernos, la seguridad avanza y Toluca se llena de luz. El presidente municipal de Toluca, Ricardo …

Con acciones concretas mujeres en Naucalpan transitan con libertad y sin temor: Isaac Montoya

27 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Naucalpan es aliado de los gobiernos estatal y federal en la lucha por las causas justas de las mujeres, para que vivan …

Reciben comunidades de Zinacantepec apoyos invernales de manos de Manuel Vilchis

27 enero, 2026
Destacado, Edomex

Vilchis Viveros recalcó que esta jornada fue marcada por la cercanía y el humanismo. Durante esta época de frío, el Ayuntamiento de …

Checo Pérez y Bottas muestran la nueva piel de Cadillac

27 enero, 2026
Deportes, Destacado

-Ambos pilotos mostraron la indumentaria que usarán durante la temporada 2026 de la F1. El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez y Valtteri …

Kanye West ofrece disculpas por declaraciones antisemitas

27 enero, 2026
Destacado, Espectáculos

-El cantante también informó que padece un problema de salud, revelando que tiene un problema de daño cerebral. El cantante Kanye West, …

INAUGURA SHEINBAUM LA NUEVA SEDE DE LA ANAM EN NUEVO LAREDO

26 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El objetivo en 2026 es incrementar la recaudación en aduanas a un billón 500 mil mdp. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum …

Estados del norte de México sufrirán con temperaturas de -15 grados

26 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-De acuerdo a los datos, el frente frío número 30 recorrerá, además, el noreste y oriente de la República Mexicana. Mediante las …

Advierten que utilizar QR en restaurantes podría linkear a sitios maliciosos: GN

26 enero, 2026
Destacado, Nacional

-Este tipo de acciones se volvieron más recurrentes durante la pandemia por la COVID-19. Emitió la Guardia Nacional una advertencia a la …

Mara Lezama constata rehabilitación del tramo carretero Kantunilkín–Chiquilá

26 enero, 2026
Destacado, Nacional

-El tramo de 2 kilómetros pasó de 7 a 9 metros de ancho, dos carriles de 3.5 metros, acotamiento de 1 metro …

Reafirma Clara Brugada compromiso de fortalecer al Cuerpo de Bomberos de CDMX

26 enero, 2026
CDMX, Destacado

-El compromiso es dotarlos del equipamiento adecuado y facilitar el cumplimiento de sus metas. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció …

Llega a Iztapalapa el programa “Súbete a la Cultura: Territorios de Paz”

26 enero, 2026
CDMX, Destacado

Asistieron más de 200 personas al evento para disfrutar de las actividades gratuitas promovidas por RTP. Como parte de los ejes prioritarios …

Extorsión cayó 37% en el Edoméx gracias a la estrategia de seguridad: Delfina Gómez

26 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Durante 2024 se registraron 3,439 casos de este delito, mientras que en el mismo periodo de 2025 se presentaron 2,150. La estrategia …

Supervisan autoridades en Edoméx 76 rastros municipales

26 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Se revisan diariamente para asegurar la venta de carne en condiciones adecuadas. El Gobierno del Estado de México, a través de la …

Se garantiza avance acelerado en la reconstrucción del Periférico Norte: GEM

26 enero, 2026
Destacado, Edomex

-En Periférico Norte se emplea tecnología de vanguardia, facilitando el avance de hasta 4 kilómetros por día y concluir lo antes posible …

CELe UAEMéx amplía inscripciones para cursos de idiomas del semestre 2026 A

26 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Ante la alta demanda, extendió el periodo de inscripción y reinscripción hasta el 2 de febrero. Ante el alto interés de la …

Ricardo Moreno entregó pavimentación de la Calzada del Nevado

26 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Señaló que estas obras son resultado de una administración eficaz que logra acceder a recursos federales y estatales. En beneficio de más …

Continúa la rehabilitación de infraestructura hídrica en Naucalpan: Isaac Montoya

26 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Esta obra beneficiará directamente a más de 16 mil personas y se integra a una estrategia para reducir la dependencia del Sistema …

Se lleva a cabo la fase sectorial de los XLVIII Eventos Culturales y Deportivos del SMSEM

26 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Se reunieron durante la segunda etapa docentes clasificados de las delegaciones sindicales de las 14 regiones. El Sindicato de Maestros al Servicio …

Vence México a Bolivia solo por la mínima diferencia

26 enero, 2026
Deportes, Destacado

-A pesar de las dos victorias obtenidas, el equipo de Aguirre no termina de convencer. Con gol solitario de Germán Berterame, la …

BTS logra sold out en para sus tres conciertos en México

26 enero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Los boletos se agotaron en apenas 37 minutos después de iniciada la venta online. Es enorme la magnitud que resulta el fenómeno …

DESTACA GARCÍA HARFUCH DISMINUCIÓN DEL 41% EN HOMICIDIOS DOLOSOS EN PUEBLA

23 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Informó que los delitos de alto impacto se redujeron 11% en la entidad. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección …

Defensa reforzará despliegue en la frontera sur por estado de sitio en Guatemala

23 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El general secretario resaltó que hay coordinación entre las autoridades de México con Guatemala. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, …

México sufrirá por tormenta invernal y frente frío 30

23 enero, 2026
Destacado, Nacional

El riesgo de nevadas o caída de aguanieve es elevado en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. …

Destaca Tlaxcala en la Fitur 2026 con cuatro premios por turismo comunitario y sostenible

23 enero, 2026
Destacado, Nacional

-La entidad fue reconocida por proyectos de turismo comunitario, rural y ambiental. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) …

Entrega Clara Brugada 20 nuevas escaleras eléctricas del Metro

23 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Dijo que el 96% de las escaleras del Metro están funcionando, y que el único problema de exclusión es que no sirvan …

Firman convenio Aspen Institute México y la alcaldía Cuauhtémoc

23 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Se busca impulsar el deporte y la actividad física en la niñez de la demarcación. Con el objetivo de fortalecer el desarrollo …

Delfina Gómez entrega reconstrucción de la Avenida Miguel Hidalgo en Texcoco

23 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Esta obra, ejecutada y financiada por el Gobierno estatal, mejora la movilidad, la seguridad vial y el entorno urbano. Con una inversión …

Mando Unificado Oriente ha realizado más de 156 mil operativos en Edoméx

23 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Esta estrategia tiene avances significativos en la reducción de delitos de alto impacto en 15 municipios clave de la región oriente del …

Arrancan en Edoméx capacitaciones a operadores del transporte público

23 enero, 2026
Destacado, Edomex

Con esta acción se busca la mejora de la seguridad vial, la atención y la calidad del servicio. Con el objetivo de …

Analizan en la UAEMéx el papel del café en las ruralidades del sur del Edoméx

23 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La Unidad Académica Profesional Tejupilco fue sede de la cuarta sesión del seminario “La vida en el centro”. En el marco de …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

