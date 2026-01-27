Reactivará gobierno 200 mil hectáreas de campo poblano en 2026: Alejandro Armenta

-Se llevó a cabo una transmisión simultánea con 25 microrregiones de la entidad para informar sobre los trabajos que se llevan a cabo para beneficio de productores y campesinos.

El Gobierno de Puebla fijó la meta de recuperar 200 mil hectáreas del campo poblano para 2026, informó el gobernador Alejandro Armenta, al destacar que, mediante acciones focalizadas y el uso de maquinaria adquirida, se impulsará la productividad agrícola.



Recordó que en 2025 se realizó una inversión histórica de mil 634 millones de pesos, que benefició a 146 mil 329 familias rurales a través de 14 programas. Y durante este año serán destinados mil 700 millones de pesos para fortalecer a ese sector, bajo la visión inclusiva del desarrollo que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.



Armenta indicó que la administración estatal atiende a la población más afectada, al tratarse de 400 mil familias que tenían en el abandono sus tierras por falta de apoyos. Detalló que con la maquinaria agrícola y los programas del campo detonan riqueza comunitaria y se genera una mejor distribución de los recursos.



Afirmó que, al inicio de la administración, no se contaba con maquinaria propia; sin embargo, al cierre de 2025 se alcanzaron 700 equipos, y para 2026 el objetivo es llegar a mil 500 unidades.



Con el propósito de informar las acciones realizadas en los 217 municipios, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra realizó una transmisión simultánea con delegados y delegadas de las microrregiones Xicotepec, Huauchinango, Chignahuapan, Zacapoaxtla, Libres, Teziutlán, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, 2 microrregiones de Puebla, Amozoc, Tepeaca, Ciudad Serdán, Tecamachalco, Cholula, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Acatlán, Tehuacán, Ajalpan, Cuautempan, Chiautla, Tepexi de Rodríguez, Acatzingo y Tlatlauquitepec.



Durante su intervención, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano destacó que 2025 fue un año marcado por importantes desafíos, pero también por avances tangibles para el campo poblano.



Enfatizó que la política agropecuaria de la actual administración no se evalúa únicamente con indicadores administrativos, sino por su impacto real en el territorio, la productividad y el bienestar de las comunidades del campo.



Detalló que durante 2025 se rehabilitaron 29 mil 184 hectáreas mediante barbecho, se cultivaron 10 mil 869 hectáreas con precisión mecánica y se fertilizaron oportunamente 7083 hectáreas, lo que fortaleció el rendimiento de los cultivos. Asimismo, se apoyaron 4593 hectáreas con fumigación mediante el uso de 49 drones, lo que redujo tiempos de trabajo y riesgos a la salud, además de atender 963 hectáreas con labores de rastreo.



Ante el inicio del ciclo Primavera–Verano 2026 en diversas regiones del estado, el Gobierno de Puebla continúa con el apoyo directo en las labores agrícolas. Con una capacidad operativa integrada por 240 tractores, 75 drones y más de mil 800 implementos agrícolas, se estima impactar alrededor de 200 mil hectáreas durante el presente año.