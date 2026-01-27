Operativo “La noche es de todos” refuerza el orden en la vida nocturna de CDMX

-Dos personas fueron detenidas por quebrantar los sellos de suspensión en sus establecimientos.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad, prevenir situaciones de riesgo y fortalecer el orden en la vida nocturna de la capital, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) realizó el operativo “La Noche es de Todos” en distintos puntos de la ciudad.



Durante los tres días del operativo se efectuaron 17 verificaciones a distintos giros mercantiles, se suspendieron nueve establecimientos y se clausuraron nueve más, al detectarse diversas irregularidades, entre ellas la falta de documentación, incumplimiento de medidas de protección civil y violaciones a la normatividad aplicable. Estas acciones permitieron inhibir prácticas irregulares que representan riesgos para la seguridad de la población.



Como resultado de los trabajos de supervisión y vigilancia, dos personas fueron detenidas por quebrantar los sellos de suspensión en sus establecimientos y fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, a fin de que se determinen las responsabilidades legales conducentes.



El operativo se desplegó en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc, como parte de una política pública integral para ordenar la actividad nocturna, garantizar condiciones seguras en los espacios de convivencia y fortalecer el respeto al marco legal vigente.



El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, refrenda su compromiso de continuar y fortalecer estos operativos de manera permanente, privilegiando la coordinación institucional, el diálogo con los sectores involucrados y la aplicación de la ley, con el fin de construir una ciudad más segura, ordenada y justa para todas y todos.