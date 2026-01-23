Arrancan en Edoméx capacitaciones a operadores del transporte público

Con esta acción se busca la mejora de la seguridad vial, la atención y la calidad del servicio.

Con el objetivo de mejorar la calidad, seguridad e inclusión en el servicio de transporte en territorio estatal, el Gobierno del Estado de México inició el Programa de Capacitación para Personas Operadoras del Transporte Público.



Esta acción, dirigida a personas que ya se desempeñan en esta actividad y a quienes buscan la oportunidad de integrarse a ella, se realiza a través del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) en coordinación con la Secretaría de Movilidad.



La formación incluye contenidos como desarrollo humano, perspectiva de género, primeros auxilios, seguridad vial, mecánica básica y marco normativo, con una duración de 10 horas; se imparte en grupos de hasta 29 participantes, con un costo de recuperación de 340 pesos por persona.



Quienes completen esta capacitación, recibirán una constancia avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo.



Cabe señalar que dicho documento es un requisito para que los operadores de transporte público tramiten su licencia ante la Secretaría de Movilidad, con vigencia de dos años.



En una primera etapa, las actividades se desarrollarán en las sedes del ICATI ubicadas en Chimalhuacán, Apaxco y Zumpango, con distintos grupos y horarios. Con el avance del programa, se sumarán más sedes.



El Gobierno del Estado de México tiene la meta de capacitar a más de 40 mil personas en lo que resta de la administración, conforme a la vigencia de su licencia de conducir.



Las y los interesados en participar en los cursos pueden llamar al Departamento de Vinculación y Comunicación del ICATI, al teléfono 722 1679470 ext. 2070 y 2075, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas; así como escribir al correo electrónico icati_dvinculacion@edomex.gob.mx.