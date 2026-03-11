Calvin Harris llegará a la Feria de Puebla 2026 antes que a Tomorrowland

El reconocido DJ y productor escocés Calvin Harris se presentará en la Feria de Puebla 2026 como parte del festival de música electrónica Water Castle, en un concierto que ha generado gran expectativa entre los seguidores del género. El espectáculo está programado para el próximo 3 de mayo en el Teatro del Pueblo, donde miles de asistentes podrán disfrutar de su música en uno de los eventos más esperados de la feria.

La presentación ha llamado la atención debido a que Harris aparecerá primero en Puebla antes de subir al escenario de Tomorrowland 2026, considerado uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. El evento internacional se realiza anualmente en Boom, Bélgica, y reúne a algunos de los DJs más influyentes del planeta.

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a los fanáticos es el costo de acceso al espectáculo en Puebla, ya que el concierto estará incluido dentro de las actividades del Teatro del Pueblo con un boleto aproximado de 50 pesos, lo que permitirá que un público amplio pueda asistir a ver al artista.

Calvin Harris forma parte del cartel estelar de Tomorrowland 2026, festival al que regresará después de más de una década de ausencia. Su participación ha sido considerada una de las grandes sorpresas del line up para la próxima edición del evento.

Se espera que la presentación en Puebla se convierta en uno de los conciertos más multitudinarios de la Feria de Puebla 2026, reuniendo a miles de seguidores de la música electrónica que tendrán la oportunidad de ver a uno de los DJs más influyentes del mundo en un escenario accesible para el público mexicano.