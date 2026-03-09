Erik Rubín desata polémica tras ser captado con joven mujer en restaurante de CDMX

El cantante Erik Rubín volvió a generar conversación en redes sociales luego de que fuera captado en compañía de una joven mujer en un restaurante del sur de la Ciudad de México. El momento fue difundido en TikTok y rápidamente se viralizó, provocando una ola de comentarios entre seguidores del exintegrante de ‘Timbiriche’.

En el video se observa al artista llegando al lugar vestido con pantalones oscuros, camisa blanca y chamarra color caqui, además de lucir su característico estilo con lentes de sol y el cabello teñido de rubio platinado. Mientras el cantante accedía a tomarse fotografías y enviar saludos a sus fans, la joven que lo acompañaba se mantuvo a cierta distancia para permitir que él atendiera a quienes lo reconocieron.

Esta no es la primera vez que ambos son vistos juntos. A mediados de febrero ya habían sido captados en el aeropuerto de Monterrey, lo que alimentó rumores sobre una posible relación. Sin embargo, hasta el momento Erik Rubín no ha confirmado públicamente si la mujer es su pareja.

Las imágenes generaron todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios destacaron la actitud amable del cantante con sus seguidores, mientras que otros comentarios se centraron en la aparente diferencia de edad entre ambos, lo que provocó críticas y comparaciones con su expareja, la conductora Andrea Legarreta.

Hasta ahora, el intérprete de temas como “Princesa tibetana” y “Cuando mueres por alguien” no ha emitido declaraciones sobre los rumores. Mientras tanto, el video continúa circulando en plataformas digitales y mantiene dividido al público entre quienes lo apoyan y quienes cuestionan la situación.