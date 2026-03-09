Encabeza Fernando Flores colocación del busto en honor a fundador de Scouts en Metepec

-El presidente destacó la importancia de los valores de servicio y trabajo en equipo en la formación de la juventud metepequense.

En un acto que refuerza el compromiso del gobierno municipal con el fomento de valores y el apoyo a las organizaciones juveniles, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, acompañó a la comunidad Scout local en la colocación del busto de su fundador, Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell.



El evento, realizado en conmemoración del natalicio del precursor del escultismo a nivel mundial, sirvió como plataforma para reconocer la trayectoria y el impacto positivo que este movimiento tiene en el tejido social del municipio.



Durante su mensaje, el alcalde Flores Fernández expresó su profunda admiración por una organización que, durante décadas, ha moldeado el carácter de niñas, niños y jóvenes bajo los pilares del servicio, el respeto y la colaboración mutua.



“Mi reconocimiento a este movimiento que forma a niñas, niños y jóvenes con valores fundamentales. Porque una vez scout, siempre scout”, afirmó el edil ante los integrantes de los diversos grupos scouts que se dieron cita en la ceremonia.



Con esta acción, el Ayuntamiento de Metepec reafirma su política de puertas abiertas y colaboración con grupos ciudadanos que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad, promoviendo espacios que honren la historia y el legado de líderes mundiales que inspiran a las nuevas generaciones.