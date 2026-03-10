Tragedia en el deporte: Fall*ce ciclista mexicano de 20 años tras prueba de montaña

El ciclismo mexicano se encuentra de luto luego de confirmarse el fallecimiento del joven atleta Héctor Gómez Sierra, de 20 años, quien murió tras participar en una prueba de montaña como parte del proceso selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 2026.

El deportista, originario de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, realizó la competencia en el estado de Jalisco. Al concluir la prueba comenzó a sentirse mal, por lo que recibió atención médica inmediata tras presentar síntomas de taquicardia.

Debido a su condición, el joven fue trasladado de urgencia a un hospital cercano; sin embargo, poco después se confirmó su fallecimiento a causa de complicaciones cardíacas, según reportes preliminares de las autoridades deportivas.

El titular del Instituto del Deporte de Oaxaca, Arturo de Jesús Chávez Ramírez, informó que antes de competir el atleta había presentado los certificados médicos requeridos y que no se había detectado ninguna anomalía en su estado de salud.

Héctor Gómez Sierra era estudiante de la licenciatura en Entrenamiento Deportivo en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y se especializaba en ciclismo de montaña en modalidades como Cross Country Olímpico, elimination, short track y pruebas de ruta. Autoridades y organismos deportivos expresaron sus condolencias a la familia y a la comunidad deportiva ante la pérdida del joven atleta.