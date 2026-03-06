México necesita de una mayor participación del sector financiero: SHCP

-Édgar Amador Zamora pidió al sector financiero que tenga una mayor participación para que el crédito fluya a los hogares.

Para Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), México necesita de una mayor participación del sector financiero, incluyendo bancos, para alcanzar su potencial.



Así lo dio a conocer durante las 34 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex, el secretario de Hacienda destacó que los desafíos en el acceso al crédito continúan, principalmente para las pymes, las mujeres y los jóvenes.



“El sector financiero será fundamental para que el crédito fluya hacia sectores productivos y los hogares. Persiste el desafío en el acceso al crédito, principalmente para pymes, mujeres y jóvenes. Hoy, en muchos casos, la principal fuente de financiamiento sigue siendo el crédito comercial no bancario”, criticó.



Abundó que se necesitan fortalecer alternativas más efectivas y competitivas, por lo que se necesita una mayor participación de la banca para alcanzar el potencial del país.



Respecto al Plan Nacional de Infraestructura presentado en semanas pasadas, Amador Zamora señaló que las afores serán clave para el financiamiento de esta estrategia.



Actualmente, los activos de las afores representan 24% del Producto Interno Bruto (PIB), un avance desde la tasa de 16% del 2019. Se prevé que para el 2030 puedan superar 30 por ciento.



“Sus portafolios de activos se han diversificado de manera muy importante, por lo que, en otras palabras, México cuenta con un ahorro interno creciente con capacidad para financiar la infraestructura productiva a largo plazo”, consignó.



La estrategia para reducir el déficit fiscal, que continuará este año, se dará sin frenar la inversión en infraestructura ni el gasto social.



Para ello, y sin reforma fiscal, se busca crecer los ingresos a través de la eficiencia recaudatoria, la digitalización y el combate a la evasión fiscal.



“Aunque el ajuste fue ligeramente menor al anticipado, constituye uno de los mayores esfuerzos fiscales en la historia reciente del país. Más aún, la optimización del gasto hizo posible avanzar, simultáneamente, en el saneamiento de deudas con proveedores de Pemex y la mejora de su perfil financiero”, defendió el titular de Hacienda.



Este año, el crecimiento será más sólido luego del entorno desafiante que se vivió el año pasado. El secretario de Hacienda consideró que este año el panorama es mucho más favorable, lo cual ha hecho que algunas instituciones modifiquen al alza su perspectiva de crecimiento.



Para este año, el gobierno federal prevé un crecimiento entre 1.8 y 2.8%, mientras que instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tienen una proyección de 1.4% y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.5 por ciento.



Amador Zamora aseguró que el crecimiento que se observe este año se consolidará hacia el 2027, esto conforme la inversión pública y privada se materializa.



Respecto a temas de inflación, el titular de Hacienda aseguró que el efecto del aumento de la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a algunos productos como refrescos, jugos envasados, apuestas, cigarros, entre otros, tendrá un efecto temporal.



Asimismo, ven un traspaso poco significativo asociado a los aranceles que se apliquen a los países sin tratado comercial con México, esto porque la dinámica del tipo de cambio ha contribuido a contener los precios de bienes importados.