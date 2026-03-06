Presenta IEEM estudio sobre el proceso electoral de la Elección Judicial

-El estudio fue realizado por el Instituto para las Transiciones Integrales LATAM (IFITLATAM).

“La fortaleza de un proceso electoral no depende únicamente de que se lleve a cabo, sino también de la capacidad institucional para evaluarlo, aprender de su desarrollo e introducir mejoras que fortalezcan su calidad técnica y su legitimidad”, aseveró la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, en la presentación de la publicación Selección Judicial en México: Lecciones aprendidas del proceso de selección de cargos en cortes de última instancia (2024–2025).



Pulido Gómez explicó que el estudio, realizado por el Instituto para las Transiciones Integrales LATAM (IFITLATAM), centró su análisis en el proceso de selección de candidaturas y en las condiciones institucionales que hicieron posible el desarrollo de la Elección Judicial Extraordinaria 2024-2025.



Puntualizó que, tradicionalmente, la selección de candidaturas es una función propia de los partidos políticos; sin embargo, la elección judicial modificó ese paradigma, generando nuevos esquemas de selección.



De igual manera, señaló que el rediseño introducido por la reforma al Poder Judicial modificó el esquema tradicional de postulación y selección de candidaturas, trasladando el proceso a los Comités de Evaluación que se encargaron de recibir, revisar, valorar y seleccionar los perfiles.



Pulido Gómez agregó que este primer ejercicio permitió advertir que se trata de un modelo de alta complejidad que exige capacidades institucionales, herramientas técnicas y reglas de operación acordes con su alcance.



La Consejera Presidenta destacó que, en el caso del Estado de México, el IEEM afrontó este reto con profesionalismo, seriedad y capacidad institucional, en un contexto complejo, marcado por reglas nuevas, tiempos reducidos y exigencias operativas inéditas.



Este esfuerzo, dijo Pulido Gómez, fue posible gracias a la solidez técnica de las áreas del Instituto, pero también a la capacidad y disposición de “pensar fuera de la caja”, pues el proceso requirió un alto grado de creatividad, responsabilidad y profesionalismo.



De igual manera, subrayó que, aunque existen áreas de oportunidad, ejercicios como el estudio Selección Judicial en México: Lecciones aprendidas del proceso de selección de cargos en cortes de última instancia (2024–2025), permiten evaluar lo ocurrido y generar aprendizajes que contribuyan a mejorar futuros procesos.