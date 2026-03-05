Aseguran arsenal de alto poder tras operativo contra el CJNG en Jalisco

Autoridades federales informaron que, tras el operativo militar realizado el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, en el que fue detenido y posteriormente murió Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, se aseguraron diversas armas de alto poder presuntamente utilizadas por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), el arsenal incluía fusiles SCAR, armamento que ha sido utilizado por comandos de operaciones especiales en Estados Unidos, así como rifles Barrett calibre .50, conocidos por su gran alcance.

Durante las investigaciones también surgió el testimonio de una persona que afirmó que algunos integrantes del grupo delictivo utilizaban uniformes y equipo táctico similar al que emplean fuerzas de seguridad en México, incluido material asociado con la Secretaría de Marina.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo habrían sido obtenidos estos equipos o armamento, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer el origen del material asegurado.

El caso ha llamado la atención por el tipo de equipo encontrado durante el operativo, lo que refleja el nivel de recursos con los que operan algunos grupos criminales y los retos que enfrentan las autoridades en materia de seguridad.