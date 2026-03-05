Garantiza la alcaldía Benito Juárez servicios de salud integrales y de primer nivel: Luis Mendoza

-Para llevar a cabo estas acciones la alcaldía Benito Juárez cuenta con espacios enfocados en brindar servicios médicos y de salud.

Para la administración encabezada por el alcalde Luis Mendoza, garantizar más y mejores servicios de salud es una prioridad, por ello, durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Salud, se presentaron cuatro ejes fundamentales, a través de los cuales se busca ofrecer servicios de primer nivel en beneficio de la comunidad benitojuarense.



“Atender temas de salud va más allá de diagnósticos y tratamientos, por eso en Benito Juárez, tenemos un enfoque integral para acercar servicios médicos de primer nivel a toda la población. Más allá de un discurso, tiene que ser una política pública en beneficio de todas y todos para que Benito Juárez, sea un referente en la materia”, destacó el alcalde.



Eunice Aguirre, subdirectora de Atención a la Salud en la demarcación, señaló la importancia de tener un enfoque integral en los servicios de salud, por ello, planteó cuatro ejes principales:



-Clínico (atención médico-paciente) • Comunitario (brigadas para acercar a la población servicios de salud).



-Educativo (enlaces con instituciones y servicio social) • Enlaces institucionales (con secretarías de gobierno y la Organización Panamericana de la Salud)



Para llevar a cabo estas acciones la alcaldía Benito Juárez cuenta con espacios enfocados en brindar servicios médicos y de salud como el Centro de Atención Social Especializada (CASE), el Centro de Atención Integral a las Adicciones (CAIA), el CASE Olímpico, así como espacios periféricos ubicados en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), Centros de Educación Continua para el Adulto Mayor (CECAM), deportivos y casas de cultura.



Entre los servicios que el CASE ofrece se encuentran las terapias física, ocupacional y de lenguaje, además de especialidades médicas de primer nivel como ortopedia, ginecología, pediatría, entre otras, a las cuales, la población puede acceder de manera ágil y con costos accesibles.



Una de las estrategias que se presentaron durante la sesión fue “Camino a la Salud en Benito Juárez”, la cual consiste en la identificación constante de servicios de atención cercana para definir y cubrir las necesidades prioritarias de las y los vecinos de la alcaldía, para potenciar las referencias e interconsultas y garantizar que los pacientes reciban su tratamiento completo, además, de establecer nuevos enlaces prioritarios con instituciones y dependencias y reforzar los existentes, mediante un trabajo conjunto.



Con estas acciones, la alcaldía Benito Juárez se coloca como referente en la materia al ofrecer servicios de salud de primer nivel, mediante la capacitación constante del personal médico y aprovechando su capacidad de atención, para agilizar servicios y reducir tiempos de espera.