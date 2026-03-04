Reporta SRE que 121 mexicanos fueron evacuados de Medio Oriente

-Afirmaron que las embajadas de México en la región continúan en estado de alerta.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta el momento no se tiene registro de mexicanos afectados en su integridad física mientras se desarrolla el conflicto en Medio Oriente.



Destacó que son 121 mexicanos los evacuados por rutas terrestres seguras desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar, pero que este número seguirá en aumento toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de las embajadas.



Señalaron en el comunicados que se analiza con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas.



SRE aclaró que las embajadas de México en la región continúan en estado de alerta y en contacto permanente con las y los connacionales.



“La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce la importante labor que realizan nuestras y nuestros diplomáticos desplegados en zonas de alta complejidad. Su profesionalismo y vocación de servicio han sido determinantes en las labores de asistencia y protección que realizan”, concluyó.



La Cancillería reiteró los números telefónicos de atención consular o de emergencias:

