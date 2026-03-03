Fortalece Isaac Montoya la seguridad y entorno urbano en Naucalpan

-La administración de Isaac Montoya Márquez reafirma su compromiso con el bienestar ciudadano.

Con el propósito de resarcir el rezago histórico en infraestructura y fortalecer el tejido social, el Gobierno de Ciudad Naucalpan, bajo la conducción del Presidente Municipal Isaac Montoya Márquez, ejecutó una intervención integral en la colonia Manuel Ávila Camacho a través del programa estratégico “Huellas de la Transformación”.



Esta iniciativa institucional tiene como eje rector la recuperación de la paz pública mediante la dignificación del entorno urbano. Durante la jornada, el alcalde Montoya Márquez subrayó que la mejora del alumbrado y la rehabilitación vial son acciones preventivas fundamentales para reducir los factores de riesgo y garantizar que las familias regresen con tranquilidad a sus hogares.



Bajo la coordinación de la Dirección de Servicios Públicos, se desplegaron acciones operativas de alto impacto para optimizar la imagen y funcionalidad de la zona:



Rehabilitación Vial: Se llevaron a cabo labores de bacheo con la aplicación de 26 toneladas de mezcla asfáltica y 400 costales de asfalto en frío, asegurando la movilidad segura de los habitantes.



Alumbrado Público y Seguridad: Se realizó la instalación y sustitución de luminarias, optimizando la visibilidad en puntos estratégicos.



Mantenimiento y Saneamiento: Las cuadrillas efectuaron el retiro de más de 3 toneladas de residuos sólidos, además de trabajos de poda, clareo, chaponeo y limpieza general para prevenir focos de infección y mejorar la seguridad.



Infraestructura Peatonal: Se ejecutó el balizamiento de cruces, la pinta de guarniciones y la rehabilitación de muros y mobiliario urbano.



En un esfuerzo transversal, el organismo OAPAS participó activamente en la corrección de fugas de agua detectadas en el sector, fortaleciendo la eficiencia en la prestación de servicios hídricos para la comunidad.



Con estas acciones, la administración de Isaac Montoya Márquez reafirma su compromiso con el bienestar ciudadano, priorizando la inversión en servicios básicos y la recuperación de espacios públicos como pilares de la transformación en Naucalpan.