F4llece Pedro Friedeberg, ícono del surrealismo mexicano, a los 90 años

El artista visual Pedro Friedeberg, considerado uno de los grandes exponentes del surrealismo en México, falleció a los 90 años en su domicilio en San Miguel de Allende, Guanajuato. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que informaron que el maestro murió acompañado de sus seres queridos y en un ambiente de tranquilidad.

Friedeberg nació en Florencia, Italia, en 1936, pero llegó a México cuando tenía apenas tres años, país donde desarrolló una de las trayectorias más influyentes del arte contemporáneo. A lo largo de su carrera se distinguió por un estilo único que fusionó elementos surrealistas, simbolismo y arquitectura fantástica en esculturas, pinturas y objetos de diseño.

Su formación comenzó en la Universidad Iberoamericana, donde estudió Arquitectura, aunque decidió dedicarse plenamente al arte por recomendación de su maestro Mathias Goeritz. Su primera exposición se realizó en 1959 en la Galería Diana de la Ciudad de México, marcando el inicio de una carrera que pronto trascendió fronteras.

Entre sus obras más reconocidas destaca la famosa “Mano de Akhenatón”, también conocida como la “Mano-silla”, creada en 1962 e inspirada en la iconografía del antiguo Egipto. La pieza se convirtió en un símbolo del surrealismo mexicano y en uno de los objetos de arte más reconocibles del artista.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lamentó su fallecimiento y destacó que su legado artístico dejó una huella profunda en la cultura mexicana. Con su muerte, el país pierde a una figura clave del arte contemporáneo, cuya obra continúa presente en museos, galerías y espacios públicos.