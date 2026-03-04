Firman convenio Tribunal de Justicia Administrativa y Alcaldía Coyoacán

-El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó que la justicia debe ejercerse con sentido humano, valores y principios.

Acercar la justicia, pero hacerla en un proceso humano, con ética y principios, es el objetivo de un convenio que firmaron el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX y la alcaldía Coyoacán a través de sus titulares, el magistrado presidente, Andrés Aguilera Martínez, y Giovani Gutiérrez Aguilar, titular de la demarcación.



La firma de este convenio tuvo como marco el foro “Hugo Argüelles” en la alcaldía Coyoacán, en donde se dieron cita por primera vez, además del magistrado presidente, los 11 integrantes de la Sala Superior, además de los 15 magistrados que componen las salas ordinarias.



Con este convenio se busca optimizar recursos y compartir capacidades técnicas para que la justicia administrativa sea una realidad cotidiana y no una posibilidad lejana para los habitantes de la demarcación, coincidieron Andrés Aguilera y Giovani Gutiérrez, siempre en un marco de transparencia, legalidad y buen gobierno.



El magistrado presidente, Andrés Aguilera Martínez, enfatizó: “Acercar la justicia administrativa al pueblo significa derribar barreras. Significa que una persona no tenga que recorrer grandes distancias, enfrentar trámites incomprensibles o sentir que el sistema está diseñado solo para expertos. Significa traducir el lenguaje jurídico en soluciones reales. Significa presencia institucional en el territorio”.



A su vez el alcalde Giovani Gutiérrez indicó: “Yo quisiera hablar de la justicia desde el punto de vista humano, no podemos ser justos sin antes no tener educación, valores y principios y eso hace que nosotros podamos distinguir entre el bien y el mal; como servidores públicos, en el quehacer administrativo en esta gran estructura que fuimos beneficiados del voto y la confianza de los ciudadanos, no podemos faltarles al respeto”.



Ambos representantes indicaron que este convenio, como instrumento novedoso de trabajo en coordinación y apoyo, es un paso firme hacia una administración pública más humana, más cercana, pues son instrumentos de coordinación que permiten compartir capacidades, optimizar recursos, capacitar a servidores públicos, generar orientación jurídica oportuna, y construir canales reales de atención directa para la ciudadanía.



Entre las acciones que comprende este convenio se encuentran, además, presencia en la «Ruta Violeta» para el Tribunal participe con stands de difusión sobre trámites y servicios; jornadas de estudio y capacitación conjunta para el personal de ambas instituciones; generación de canales de atención directa y distribución de publicaciones para que los ciudadanos conozcan sus derechos y cómo defenderlos.