Guerrero lanza campaña rumbo a Semana Santa “Guerrero es tan vibrante, ¡Como hecho a mano!”

-El Hogar del Sol listo para recibir a miles de visitantes en una de las temporadas más importantes del año

El gobierno del estado lanzó la campaña “Guerrero es tan vibrante, ¡Como hecho a mano!”, estrategia de promoción turística que busca atraer visitantes nacionales y extranjeros durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, del 30 de marzo al 12 de abril.

La propuesta impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, invita a descubrir un Guerrero lleno de color, tradición y hospitalidad, donde cada destino refleja identidad propia.

Desde las playas emblemáticas de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, hasta la arquitectura colonial y la tradición platera de Taxco, pasando por la riqueza cultural de Ixcateopan de Cuauhtémoc y los paisajes naturales de La Unión, el Hogar del Sol se proyecta como un mosaico de experiencias auténticas.

A través de la Secretaría de Turismo Guerrero que encabeza Simón Quiñones Orozco, se mantiene un trabajo permanente en los destinos ancla y en los pueblos mágicos, como Taxco de Alarcón, Zihuatanejo, Ixcateopan de Cuauhtémoc; así como los Barrios Mágicos de Playa Bonfil, Pie de la Cuesta y Tixtla de Guerrero, donde la historia, la gastronomía y las tradiciones siguen latiendo con fuerza.

Desde el inicio de la administración estatal se ha apostado por mostrar la belleza natural, cultural y gastronómica de Guerrero, fortaleciendo la promoción turística en coordinación con empresarios y prestadores de servicios, quienes suman esfuerzos para ofrecer calidad, seguridad y experiencias memorables.

Como parte de la estrategia integral, también se ha trabajado en la apertura de nuevas rutas aéreas y en el impulso al arribo de cruceros, consolidando la llegada de turismo nacional e internacional y dinamizando la economía local.

Con la campaña, Guerrero se presenta ante el mundo como un destino vivo, auténtico y vibrante, listo para recibir a miles de visitantes en una de las temporadas más importantes del año.

ALISTA SHEINBAUM CONCURSO “REPRESENTA A MÉXICO EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL”

6 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El premio es el boleto 00001 que se otorgará a una joven de entre 16 a 25 años que acompañará a la …

“Las mujeres construimos y debemos ser guardianas de la democracia moderna”: Kenia López

6 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Hoy el país cuenta con el mayor número de mujeres en cargos públicos y de representación popular Al afirmar que “las mujeres …

México necesita de una mayor participación del sector financiero: SHCP

6 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Édgar Amador Zamora pidió al sector financiero que tenga una mayor participación para que el crédito fluya a los hogares. Para Édgar …

Mara Lezama anuncia estrategia escolar de vacunación contra el sarampión en Quintana Roo

6 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Madres, padres o tutores deberán proporcionar la cartilla de vacunación y quienes no la tengan deberán firmar su autorización mediante documento que …

Clara Brugada presenta obras de transformación en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco

6 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Destacó la realización de obras hidráulicas integrales, que incluyen nuevos colectores, cárcamos y plantas de tratamiento de aguas residuales. La Jefa de …

Entregan en Coyoacán reconocimientos a 50 mujeres destacadas

6 marzo, 2026
CDMX, Destacado

El alcalde Giovani Gutiérrez invitó a reflexionar sobre la contribución de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa. En …

Operación Enjambre: “Cero impunidad contra servidores públicos que realicen malas prácticas”: Cristóbal Castañeda

6 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

La institución refrenda su deber y compromiso con las y los mexiquenses con la aplicación de cero tolerancia a las conductas que …

Mesas de Paz pilar estratégico para la seguridad y gobernabilidad en Edoméx: Delfina Gómez

6 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-En la reunión se reforzaron acciones para mantener la incidencia delictiva a la baja. Al encabezar la Mesa de Coordinación para la …

Transformación de la UAEMéx consolida la democracia universitaria y el compromiso social: Paty Zarza

6 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La UAEMéx ha fortalecido el papel de los centros universitarios y las unidades académicas profesionales. La Universidad Autónoma del Estado de México …

Inauguran Ricardo Moreno y Grupo Bimbo “Escuela de Lluvia” en San Pedro Totoltepec

6 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Reafirma la capital mexiquense su política pública de garantizar el derecho al líquido. El alcalde Ricardo Moreno y Grupo Bimbo inauguraron como …

Fortalecen certeza patrimonial para mujeres de San Mateo Atenco

6 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Se instalarán módulos del IMEVIS en Ciudad Mujeres para brindar asesoría jurídica y trámites de regularización de propiedad. Con el objetivo de …

Entrega Isaac Montoya renovación de calle en Las Huertas

6 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La obra beneficia directamente a más de 1,500 habitantes con la rehabilitación de más de 500 metros cuadrados de vialidad con concreto …

Checo Pérez se alista para su debut en el GP de Australia

6 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-El mexicano terminó en el lugar 20 en la primera práctica, después de que su auto se saliera de la pista evitando …

Anuncia Bruno Mars serie de conciertos en México

6 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-El anuncio se dio a tan solo pocos días de estrenar su álbum “The Romantic”. El cantante Bruno Mars tiene buenas noticias …

SE INVERTIRÁN 397 MIL MDP PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA: SHEINBAUM

5 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Es un programa que involucra inversión pública, inversión mixta y que está a cargo de la SICT y de Banobras. La presidenta …

Se estabiliza el peso mexicano frente al dólar

5 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Especialistas financieros han señalado que la moneda mexicana mantiene fundamentos que han contribuido a sostener su desempeño frente al dólar. El peso …

Se reúnen Gabinete de Seguridad y representantes de la FIFA

5 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Este encuentro marca el inicio de los protocolos de inteligencia y del despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional Por …

Tijuana sede del circuito nacional de festivales por la paz: Marina del Pilar

5 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-El arranque estará amenizado por el concierto gratuito de Carín León. Como parte de la Estrategia de Paz que impulsa la presidenta …

Clara Brugada instala gabinete con alcaldías para recibir al Mundial en CDMX

5 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-La mandataria capitalina detalló que más de 2 mil obras se encuentran en marcha o concluidas. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada …

Inicia en AO la renovación de la Avenida de la Paz en San Ángel

5 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Esta rehabilitación forma parte del programa de actualización urbana. El alcalde Javier López Casarín dio el banderazo a las obras que se …

Gana Ricardo Moreno galardón por “Toluca se pone guapa”

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La ACCM resalta la calidad, el impacto y la innovación de propuestas que superaron los estándares más exigentes de evaluación. Con el …

Febrero registró en Edoméx la cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos nueve años

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-El Estado de México consolida seis años de disminución continua en homicidio doloso, al reducir casi a la mitad los casos y …

Invita GEM a estudiantes a sumarse al Servicio Social Comunitario para el Bienestar 2026

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La convocatoria estará vigente hasta el 5 de marzo de 2026; las y los participantes recibirán un estímulo económico mensual de hasta …

Informes regionales muestran una universidad cercana, incluyente y con vocación estatal: Paty Zarza

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Este acto simboliza una nueva forma de entender la vida institucional: con presencia en territorio, cercanía con las comunidades académicas. El Primer …

Toluca realizará actividades rumbo al 8M con seguridad y salvaguarda a los derechos

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Se tendrán 8 Días de Activismo y reitera compromiso de proteger a participantes de las diversas marchas Para el alcalde Ricardo Moreno …

Entrega Ana Muñiz pavimentación de calles en el Fracc. Santa Elena

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Dialogó con vecinas y vecinos, cumpliendo su compromiso de seguir impulsando obras y acciones para la comunidad. Al recorrer las calles recién …

Isaac Montoya consolida liderazgo nacional con 57.2% de aprobación ciudadana: Mitofsky

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-En solo un año de gestión escaló 134 peldaños, tras recibir el municipio en el lugar 139. El Presidente Municipal de Naucalpan, …

Cae México ante Dodgers al cierre de su preparación previo al Clásico Mundial

5 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-La novena mexicana no pudo ante el bicampeón de la MLB y cerró su entrenamiento con una derrota. La Selección Mexicana de …

Concierto de BTS también se transmitirá por una plataforma de streaming

5 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-Netflix tendrá de manera simultánea el esperado comeback live del grupo surcoreano. El esperado regreso del grupo de K-pop surcoreano BTS este …

RECIBE SHEINBAUM LA COPA DEL MUNDIAL 2026

4 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La mandataria recibió el trofeo a manos del exjugador brasileño “Bebeto”. Comenzó la cuenta regresiva de los últimos 100 días antes del …

Reporta SRE que 121 mexicanos fueron evacuados de Medio Oriente

4 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Afirmaron que las embajadas de México en la región continúan en estado de alerta. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que …

Se suma Miguel Torruco a la SSPC como el subsecretario de Prevención de las Violencias

4 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-La Subsecretaría impulsará acciones territoriales y comunitarias, mediante coordinación interinstitucional. Por instrucción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Miguel …

Mara Lezama toma protesta a comités ciudadanos activos en Quintana Roo

4 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-El nuevo órgano coordinará políticas de justicia cívica, mediación comunitaria y prevención. Con la presencia de autoridades federales de la Secretaría de …

Clara Brugada busca convertir a CDMX en la ciudad con mayor bienestar animal del país

4 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Se construirá un nuevo hospital, 100 clínicas veterinarias y 200 parques para perros. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el …

Firman convenio Tribunal de Justicia Administrativa y Alcaldía Coyoacán

4 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó que la justicia debe ejercerse con sentido humano, valores y principios. Acercar la justicia, pero hacerla …

Liderazgo femenino clave para la transformación de la UAEMéx: Paty Zarza

4 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La rectora hizo un llamado a dejar de lado inercias y prácticas anquilosadas para avanzar hacia una universidad cercana, incluyente y progresista. …

Acompaña Delfina Gómez a Rectora de la UAEMéx en su 1er Informe

4 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Se instalaron luminarias en las inmediaciones de Ciudad Universitaria para fortalecer la seguridad del alumnado. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañó a …

GEM confía en el desarrollo de la industria aeronáutica en Edoméx: Horacio Duarte

4 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Encabezó el inicio de la Aero Expo 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, importante encuentro de la industria aérea en México …

Promueven salud física y emocional de juventudes universitarias mexiquenses

4 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Investigadores de la UAEMéx y el ISCEEM desarrollan un programa integral de autocuidado para mejorar el rendimiento académico y la calidad de …

Se rehabilitan en Toluca más de 2700 señales viales: Ricardo Moreno

4 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Llama Gobierno municipal a frenar el vandalismo contra el mobiliario urbano En el último mes y medio, las calles de Toluca experimentaron …

