Guerrero lanza campaña rumbo a Semana Santa “Guerrero es tan vibrante, ¡Como hecho a mano!”

-El Hogar del Sol listo para recibir a miles de visitantes en una de las temporadas más importantes del año

El gobierno del estado lanzó la campaña “Guerrero es tan vibrante, ¡Como hecho a mano!”, estrategia de promoción turística que busca atraer visitantes nacionales y extranjeros durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, del 30 de marzo al 12 de abril.



La propuesta impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, invita a descubrir un Guerrero lleno de color, tradición y hospitalidad, donde cada destino refleja identidad propia.



Desde las playas emblemáticas de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, hasta la arquitectura colonial y la tradición platera de Taxco, pasando por la riqueza cultural de Ixcateopan de Cuauhtémoc y los paisajes naturales de La Unión, el Hogar del Sol se proyecta como un mosaico de experiencias auténticas.



A través de la Secretaría de Turismo Guerrero que encabeza Simón Quiñones Orozco, se mantiene un trabajo permanente en los destinos ancla y en los pueblos mágicos, como Taxco de Alarcón, Zihuatanejo, Ixcateopan de Cuauhtémoc; así como los Barrios Mágicos de Playa Bonfil, Pie de la Cuesta y Tixtla de Guerrero, donde la historia, la gastronomía y las tradiciones siguen latiendo con fuerza.



Desde el inicio de la administración estatal se ha apostado por mostrar la belleza natural, cultural y gastronómica de Guerrero, fortaleciendo la promoción turística en coordinación con empresarios y prestadores de servicios, quienes suman esfuerzos para ofrecer calidad, seguridad y experiencias memorables.



Como parte de la estrategia integral, también se ha trabajado en la apertura de nuevas rutas aéreas y en el impulso al arribo de cruceros, consolidando la llegada de turismo nacional e internacional y dinamizando la economía local.



Con la campaña, Guerrero se presenta ante el mundo como un destino vivo, auténtico y vibrante, listo para recibir a miles de visitantes en una de las temporadas más importantes del año.