Mesas de Paz pilar estratégico para la seguridad y gobernabilidad en Edoméx: Delfina Gómez

-En la reunión se reforzaron acciones para mantener la incidencia delictiva a la baja.

Al encabezar la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reafirmó el compromiso de su administración de atender de raíz las causas de la violencia para consolidar un estado seguro y en paz.



Durante la sesión, la mandataria estatal revisó las estrategias implementadas en territorio mexiquense y subrayó que el trabajo conjunto ha permitido mantener la incidencia delictiva a la baja. Gómez Álvarez enfatizó que estos encuentros diarios no son solo actos de rendición de cuentas, sino un pilar de inteligencia estatal que permite una respuesta inmediata ante los retos de seguridad.



“Seguiremos atendiendo las causas que originan la delincuencia. Cada encuentro matutino es una pieza clave en nuestra estrategia para recuperar la tranquilidad de las familias mexiquenses”, señaló la gobernadora frente a los integrantes de la Mesa.



Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, fue enfático al señalar que las Mesas de Paz, que se celebran puntualmente a las 8:00 de la mañana, son espacios operativos de alta relevancia donde se instruyen y toman las decisiones que definen el rumbo de la entidad.



Duarte Olivares puntualizó que, lejos de ser espacios pasivos, en estas reuniones se evalúan minuciosamente las áreas de seguridad y se analizan problemáticas críticas en coordinación con los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas. Asimismo, respondió a señalamientos de sectores de la oposición, asegurando que esta visión integral garantiza la gobernabilidad y la eficacia administrativa.



El Gobierno del Estado de México reafirma que la seguridad es una prioridad que conlleva decisiones estratégicas diarias. Bajo el mando directo de la Gobernadora y en estrecha colaboración con las autoridades federales, se mantiene un frente unido para garantizar el bienestar y la paz social en todo el territorio mexiquense.