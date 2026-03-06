Se incrementa el precio de la gasolina en México por conflicto en Medio Oriente

-La gran mayoría de los derivados del petróleo que se consumen internamente se producen en territorio mexicano.

Continúan las fluctuaciones en las tarifas del combustible debido al aumento del precio internacional del petróleo provocado por el conflicto en Medio Oriente.



El costo promedio a nivel nacional se mantiene estable; el beneficio económico para los automovilistas estará sujeto a la gasolinera específica donde decidan realizar la carga, con el objetivo de cuidar sus finanzas durante marzo.



A nivel nacional, los precios que se encontrarán en la mayoría de las estaciones son: Gasolina Regular: 23.24 pesos por litro, gasolina Premium: 25.61 pesos por litro, Diésel: 26.25 pesos por litro.



En cuanto al precio del gas natural, los precios por litro oscilan entre el mínimo de 10.99 pesos, promedio por litro de 12.60 pesos mexicanos y máximo por litro de 14.99 pesos; el precio de la gasolina en el Estado de México es: Gasolina Regular: 23.54 pesos, la gasolina Premium: 25.29 pesos y del Diésel: 25.85 pesos.



En Estados Unidos, los efectos ya son visibles para los consumidores, con un precio promedio del galón que alcanzó los 3.11 dólares tras un aumento repentino de 11 centavos.



En México, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado al respecto, afirmando que el gobierno busca evitar un “gasolinazo” mediante el estímulo fiscal al IEPS, un mecanismo que reduce temporalmente el impuesto a las gasolinas cuando sube el petróleo internacional, este subsidio permite amortiguar el impacto en los consumidores, aunque implica menor recaudación para el Estado.



La gran mayoría de los derivados del petróleo que se consumen internamente se producen en territorio mexicano, lo que permite amortiguar las fluctuaciones de mercados externos.



Aunado a esto, se reconoció que aún persiste una dependencia parcial en la importación de gasolinas y turbosinas.



Para fortalecer este blindaje financiero, México cuenta con seguros y coberturas petroleras contratadas que protegen las finanzas públicas ante variaciones drásticas en el precio internacional del crudo.



La mandataria Sheinbaum afirmó que el monitoreo de la situación es permanente a través de la Secretaría de Hacienda y aunque el panorama internacional es crítico, la administración federal sostiene que México tiene las herramientas necesarias para mantener la estabilidad económica, por ahora, no se prevén cambios abruptos en los precios de los energético para el consumidor final.