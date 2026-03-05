Saúl Monreal no participará en encuestas de Morena para gubernatura de Zacatecas en 2027

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que el senador Saúl Monreal no podrá participar en las encuestas internas del partido para definir la candidatura al gobierno de Zacatecas rumbo a las elecciones de 2027.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, la líder morenista explicó que esta decisión se deriva del acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional de Morena para aplicar desde 2027 las medidas relacionadas con la reforma constitucional contra el nepotismo.

Alcalde detalló que, aunque la reforma establece su entrada en vigor formal hasta 2030, el partido decidió adelantar su aplicación interna como parte de sus lineamientos políticos y éticos.

En ese sentido, subrayó que la determinación no solo aplica para Saúl Monreal, sino para cualquier familiar de gobernantes en funciones que pudiera buscar participar en procesos internos relacionados con el mismo cargo.

La dirigente de Morena señaló que el objetivo de esta medida es fortalecer la transparencia y garantizar procesos internos más equitativos dentro del partido rumbo a las próximas elecciones.