Realiza STYFE Foro de consulta pública sobre las transformaciones del trabajo en la era digital

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) llevó a cabo el foro de consulta pública con la temática “Transformaciones del trabajo en la era digital: Teletrabajo y plataformas digitales”, como parte del proceso de consulta del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045.



El Foro se realizó en el Centro de Estudios Interculturales “Nezahualcóyotl”, con el objetivo de analizar las transformaciones que experimenta el mundo del trabajo, como resultado de la innovación tecnológica, la digitalización de los procesos productivos y las nuevas formas de organización del trabajo.



Inés González Nicolás, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, explicó que en la actualidad se establecen diversas formas de relación laboral de las y los trabajadores con las empresas donde predomina la innovación tecnológica y la modernización de los procesos productivos a partir del internet y la inteligencia artificial.



El foro se realizó en cooperación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Durante su participación, Manola Zabalza Aldama, Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, invitó a los participantes a imaginar cómo va a ser la Ciudad de México en 20 años y cómo se van a adaptar las nuevas tecnologías para mejorar la productividad, crear más empleos de calidad y generar bienestar para todas y para todos.



Se contó con la participación de Beatriz Mingüer Cestelos, Directora Ejecutiva de Análisis y Prospectiva Socioeconómica de la Ciudad en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, quien destacó que en esta línea de trabajo y economía, la aspiración en el Plan General de Desarrollo es tener un nuevo proyecto económico para la capital del país, mucho más diversificado y descentralizado.



Como parte del Foro de consulta pública se realizaron tres mesas de trabajo simultáneas con las temáticas: “El trabajo ante los cambios tecnológicos”, “Teletrabajo y relaciones laborales”, y “Plataformas digitales y formalización laboral”.



Independientemente de la innovación que alcance el mundo del trabajo en el largo plazo, es importante conservar el estatus legal de trabajador y trabajadora con lo cual se garantizan los derechos laborales establecidos en las normas nacionales e internacionales.



La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo realizará tres nuevos foros de consulta ciudadana, como parte del anunció de ampliación del periodo de consulta del Plan General de Desarrollo, que realizó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, con el fin de garantizar que más capitalinas y capitalinos compartan propuestas para orientar este plan a un horizonte de 20 años.