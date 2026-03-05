Gana Ricardo Moreno galardón por “Toluca se pone guapa”

-La ACCM resalta la calidad, el impacto y la innovación de propuestas que superaron los estándares más exigentes de evaluación.

Con el programa Toluca se pone guapa, se reafirma el liderazgo del presidente municipal, Ricardo Moreno, quien obtuvo un premio especial dentro de la segunda edición del distintivo a la Excelencia Municipal por la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) 2025.

Con este reconocimiento se consolida el compromiso del Ayuntamiento con la ciudadanía, pues de los 55 proyectos presentados por 21 capitales del país, solo 23 lograron calificar como semifinalistas y, al cierre del certamen, se otorgaron nueve distintivos a la excelencia municipal y únicamente seis recibieron el Premio Especial.

Este galardón tiene una finalidad distinta y complementaria, diseñada para resaltar la calidad, el impacto y la innovación técnica de propuestas que, como la de Toluca, superaron los estándares más exigentes de evaluación.

En representación del alcalde toluqueño, el Coordinador de Relaciones Públicas, Hugo Mauricio García, recibió el distintivo en una ceremonia protocolaria encabezada por el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y por el Presidente Municipal de Saltillo, Javier Díaz González, quien funge como presidente de la ACCM.

El premio cuenta con el respaldo de la Konrad Adenauer Stiftung (KAS), fundación política alemana que promueve el desarrollo democrático y el fortalecimiento local a nivel global.

Asimismo, el programa PROLOCAL participó activamente en la estructura del certamen, mientras que el jurado calificador estuvo compuesto por instituciones de renombre como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Universitario Ortega y Gasset, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, New Mexico Tech e ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, quienes garantizan un proceso equitativo y transparente.

Al evento fueron alcaldes de las principales capitales del país, entre ellos Raymundo Chagoya, de Oaxaca de Juárez; Yolanda Osuna Huerta, de Centro, Tabasco; Samantha Smith Gutiérrez, de Guanajuato; Marco Bonilla Mendoza, de Chihuahua; José Luis Urióstegui Salgado, de Cuernavaca, y Enrique Galindo Ceballos, de San Luis Potosí, una concentración de liderazgos que subraya la importancia del premio obtenido por Toluca, validado ante sus pares de todo México su compromiso por atender las necesidades de la población de manera proactiva.

Reciente:

Más de , , :

Destacadas:

SE INVERTIRÁN 397 MIL MDP PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA: SHEINBAUM

5 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Es un programa que involucra inversión pública, inversión mixta y que está a cargo de la SICT y de Banobras. La presidenta …

Se estabiliza el peso mexicano frente al dólar

5 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Especialistas financieros han señalado que la moneda mexicana mantiene fundamentos que han contribuido a sostener su desempeño frente al dólar. El peso …

Se reúnen Gabinete de Seguridad y representantes de la FIFA

5 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Este encuentro marca el inicio de los protocolos de inteligencia y del despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional Por …

Tijuana sede del circuito nacional de festivales por la paz: Marina del Pilar

5 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-El arranque estará amenizado por el concierto gratuito de Carín León. Como parte de la Estrategia de Paz que impulsa la presidenta …

Clara Brugada instala gabinete con alcaldías para recibir al Mundial en CDMX

5 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-La mandataria capitalina detalló que más de 2 mil obras se encuentran en marcha o concluidas. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada …

Inicia en AO la renovación de la Avenida de la Paz en San Ángel

5 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Esta rehabilitación forma parte del programa de actualización urbana. El alcalde Javier López Casarín dio el banderazo a las obras que se …

Febrero registró en Edoméx la cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos nueve años

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-El Estado de México consolida seis años de disminución continua en homicidio doloso, al reducir casi a la mitad los casos y …

Invita GEM a estudiantes a sumarse al Servicio Social Comunitario para el Bienestar 2026

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La convocatoria estará vigente hasta el 5 de marzo de 2026; las y los participantes recibirán un estímulo económico mensual de hasta …

Informes regionales muestran una universidad cercana, incluyente y con vocación estatal: Paty Zarza

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Este acto simboliza una nueva forma de entender la vida institucional: con presencia en territorio, cercanía con las comunidades académicas. El Primer …

Toluca realizará actividades rumbo al 8M con seguridad y salvaguarda a los derechos

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Se tendrán 8 Días de Activismo y reitera compromiso de proteger a participantes de las diversas marchas Para el alcalde Ricardo Moreno …

Entrega Ana Muñiz pavimentación de calles en el Fracc. Santa Elena

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Dialogó con vecinas y vecinos, cumpliendo su compromiso de seguir impulsando obras y acciones para la comunidad. Al recorrer las calles recién …

Isaac Montoya consolida liderazgo nacional con 57.2% de aprobación ciudadana: Mitofsky

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-En solo un año de gestión escaló 134 peldaños, tras recibir el municipio en el lugar 139. El Presidente Municipal de Naucalpan, …

Cae México ante Dodgers al cierre de su preparación previo al Clásico Mundial

5 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-La novena mexicana no pudo ante el bicampeón de la MLB y cerró su entrenamiento con una derrota. La Selección Mexicana de …

Concierto de BTS también se transmitirá por una plataforma de streaming

5 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-Netflix tendrá de manera simultánea el esperado comeback live del grupo surcoreano. El esperado regreso del grupo de K-pop surcoreano BTS este …

RECIBE SHEINBAUM LA COPA DEL MUNDIAL 2026

4 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La mandataria recibió el trofeo a manos del exjugador brasileño “Bebeto”. Comenzó la cuenta regresiva de los últimos 100 días antes del …

Reporta SRE que 121 mexicanos fueron evacuados de Medio Oriente

4 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Afirmaron que las embajadas de México en la región continúan en estado de alerta. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que …

Se suma Miguel Torruco a la SSPC como el subsecretario de Prevención de las Violencias

4 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-La Subsecretaría impulsará acciones territoriales y comunitarias, mediante coordinación interinstitucional. Por instrucción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Miguel …

Mara Lezama toma protesta a comités ciudadanos activos en Quintana Roo

4 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-El nuevo órgano coordinará políticas de justicia cívica, mediación comunitaria y prevención. Con la presencia de autoridades federales de la Secretaría de …

Clara Brugada busca convertir a CDMX en la ciudad con mayor bienestar animal del país

4 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Se construirá un nuevo hospital, 100 clínicas veterinarias y 200 parques para perros. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el …

Firman convenio Tribunal de Justicia Administrativa y Alcaldía Coyoacán

4 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó que la justicia debe ejercerse con sentido humano, valores y principios. Acercar la justicia, pero hacerla …

Liderazgo femenino clave para la transformación de la UAEMéx: Paty Zarza

4 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La rectora hizo un llamado a dejar de lado inercias y prácticas anquilosadas para avanzar hacia una universidad cercana, incluyente y progresista. …

Acompaña Delfina Gómez a Rectora de la UAEMéx en su 1er Informe

4 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Se instalaron luminarias en las inmediaciones de Ciudad Universitaria para fortalecer la seguridad del alumnado. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañó a …

GEM confía en el desarrollo de la industria aeronáutica en Edoméx: Horacio Duarte

4 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Encabezó el inicio de la Aero Expo 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, importante encuentro de la industria aérea en México …

Promueven salud física y emocional de juventudes universitarias mexiquenses

4 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Investigadores de la UAEMéx y el ISCEEM desarrollan un programa integral de autocuidado para mejorar el rendimiento académico y la calidad de …

Se rehabilitan en Toluca más de 2700 señales viales: Ricardo Moreno

4 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Llama Gobierno municipal a frenar el vandalismo contra el mobiliario urbano En el último mes y medio, las calles de Toluca experimentaron …

Naucalpan fortalece la salud de las mujeres con jornada de mastografías: Isaac Montoya

4 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-En el marco del 8M, el Gobierno de Isaac Montoya Márquez realiza 60 estudios diarios del 3 al 7 de marzo. Como …

Ramírez Ponce fortalece servicios públicos y prevención de inundaciones en Lerma

4 marzo, 2026
Destacado, Edomex

Se llevaron a cabo reuniones con integrantes de OPDAPAS y Obras Públicas para garantizar atención ante la próxima temporada de lluvias. Con …

Se prenden las alarmas en varias selecciones por jugadores lesionados

4 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-Las selecciones de Brasil y Portugal podrían perder a dos de sus mejores jugadores. Alarma en la selección de Brasil, después de …

Warner Bros busca realizar la película de Game of Thrones

4 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-De acuerdo con Variety, Warner Bros ha comenzado la producción de la película. Después del descomunal éxito de House of the Dragon …

OBTIENE GARCÍA HARFUCH EL 82% DE APROBACIÓN TRAS OPERATIVO

3 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El secretario de Seguridad se posiciona como el favorito para la presidencia, superando a figuras como Fernández Noroña y Marcelo Ebrard. A …

“La ONU dejó de cumplir su labor en el mundo”: Sheinbaum

3 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Urgió a recuperar el papel de la política diplomática multilateral al hablar del conflicto en Medio Oriente. Durante la conferencia matutina, la …

Detecta Secretaría de Economía irregularidades en 750 empresas acereras

3 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Se suspendieron operaciones de importación y abrieron procedimientos administrativos tras inspecciones en el sector siderúrgico. En el marco de la llamada “operación …

Impulsa Baja California más de 100 acciones en cuidado del agua: Marina del Pilar

3 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-“Cuidar el agua es tarea de todas y de todos. No es un mes, es todos los días”, indicó. Con la convicción …

La marcha del 8M es un momento de expresión de las mujeres: Clara Brugada

3 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Informó que se está organizando ya un operativo especial de cara al próximo 8 de marzo La Jefa de Gobierno, Clara Brugada …

Tabe pide poder orden a desarrolladores para cumplir obras de mitigación

3 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Pide a autoridades que mitigaciones de MH no se lleven a otras zonas de la CDMX. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio …

Encabeza Delfina Gómez 202 aniversario de la fundación del Edoméx

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Subrayó que su administración prioriza obras y servicios en salud, seguridad, educación e infraestructura.-Reiteró el respaldo a las Fuerzas Armadas, reconoció a …

Destaca Mesa de Paz reducción del 44% en homicidios en la Zona Oriente de Edoméx

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-”El esfuerzo conjunto es nuestra mayor fortaleza para recuperar la tranquilidad”, destacó la maestra Delfina Gómez Álvarez. En un esfuerzo por consolidar …

Paty Zarza lista para rendir su Primer Informe de Actividades

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La rectora destacó que su gestión busca ser un ejemplo de que las capacidades y la preparación no tienen género. En la …

Toluca impulsa regularización comercial en 15 delegaciones: Ricardo Moreno

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La estrategia proyecta beneficiar a 49 mil habitantes al facilitar permisos renovables. El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, afirmó que el nuevo …

San Mateo Atenco reforzará acciones hidráulicas antes de temporada de lluvias

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Ana Muñiz Neyra detalló que con el presupuesto aprobado para este año se dará prioridad a obras hidráulicas. Ana Muñiz Neyra, presidenta …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.