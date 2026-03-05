Gana Ricardo Moreno galardón por “Toluca se pone guapa”

-La ACCM resalta la calidad, el impacto y la innovación de propuestas que superaron los estándares más exigentes de evaluación.

Con el programa Toluca se pone guapa, se reafirma el liderazgo del presidente municipal, Ricardo Moreno, quien obtuvo un premio especial dentro de la segunda edición del distintivo a la Excelencia Municipal por la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) 2025.



Con este reconocimiento se consolida el compromiso del Ayuntamiento con la ciudadanía, pues de los 55 proyectos presentados por 21 capitales del país, solo 23 lograron calificar como semifinalistas y, al cierre del certamen, se otorgaron nueve distintivos a la excelencia municipal y únicamente seis recibieron el Premio Especial.



Este galardón tiene una finalidad distinta y complementaria, diseñada para resaltar la calidad, el impacto y la innovación técnica de propuestas que, como la de Toluca, superaron los estándares más exigentes de evaluación.



En representación del alcalde toluqueño, el Coordinador de Relaciones Públicas, Hugo Mauricio García, recibió el distintivo en una ceremonia protocolaria encabezada por el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y por el Presidente Municipal de Saltillo, Javier Díaz González, quien funge como presidente de la ACCM.



El premio cuenta con el respaldo de la Konrad Adenauer Stiftung (KAS), fundación política alemana que promueve el desarrollo democrático y el fortalecimiento local a nivel global.



Asimismo, el programa PROLOCAL participó activamente en la estructura del certamen, mientras que el jurado calificador estuvo compuesto por instituciones de renombre como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Universitario Ortega y Gasset, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, New Mexico Tech e ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, quienes garantizan un proceso equitativo y transparente.



Al evento fueron alcaldes de las principales capitales del país, entre ellos Raymundo Chagoya, de Oaxaca de Juárez; Yolanda Osuna Huerta, de Centro, Tabasco; Samantha Smith Gutiérrez, de Guanajuato; Marco Bonilla Mendoza, de Chihuahua; José Luis Urióstegui Salgado, de Cuernavaca, y Enrique Galindo Ceballos, de San Luis Potosí, una concentración de liderazgos que subraya la importancia del premio obtenido por Toluca, validado ante sus pares de todo México su compromiso por atender las necesidades de la población de manera proactiva.