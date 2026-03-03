“La ONU dejó de cumplir su labor en el mundo”: Sheinbaum

Urgió a recuperar el papel de la política diplomática multilateral al hablar del conflicto en Medio Oriente.

Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a la escalada del conflicto armado en Medio Oriente.



La mandataria aseguró que el organismo ha dejado de cumplir su función original como garante del orden multilateral y la paz internacional.



En relación con la reciente ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán que culminó con el asesinato de Ali Khamenei el 28 de febrero, Sheinbaum enfatizó que las decisiones dentro de organismos multilaterales han perdido equilibrio y representación.



“La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad, o sea, se imponen los países con mayor fuerza militar y eso, pues no puede ser”, declaró la presidenta.



Sheinbaum lamentó la creciente inoperancia del sistema multilateral y apeló a la recuperación del diálogo diplomático como vía para la resolución de conflictos. Señaló que debe recuperar el papel de la política diplomática multilateral, subrayó, y añadió que en situaciones bélicas, quien paga es la población civil.



La mandataria cuestionó la organización, pero también hizo un llamado al respeto por los principios fundacionales de la ONU. Enfatizó en particular la autodeterminación de los pueblos: “No solo es nuestra Constitución, sino que está en la Carta de Naciones Unidas, el respeto a la autodeterminación de los pueblos”.



Reiteró que México mantendrá su postura histórica de solución pacífica a los conflictos internacionales. “Si hay un país en donde hay violación a los derechos humanos, pues es en el marco multilateral donde debe encontrarse la solución, no a partir de invasiones o guerras”, afirmó.



La declaración de la mandataria tiene lugar durante un día complicado para el contexto global. El primer lunes de marzo registró aumentos en los precios del petróleo a causa del cierre parcial del estrecho de Ormuz. En ese sentido, Sheinbaum sostuvo que su administración cuenta con esquemas de contención para evitar que estos factores externos impacten la inflación y el precio de la gasolina en el país.



El 28 de febrero tuvo lugar la denominada «Operación Furia Épica» impulsada por Washington y Tel Aviv que derivó en una serie de bombardeos sobre instalaciones estratégicas en Teherán.