EDOMÉX REGISTRA EN FEBRERO LA CIFRA MÁS BAJA DE HOMICIDIOS DOLOSOS EN LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS

El Estado de México registró en febrero de 2026 el número más bajo de víctimas de homicidio doloso en los últimos nueve años, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Durante ese mes se contabilizaron 69 casos, la cifra más baja desde diciembre de 2016, cuando se creó la institución.

Las autoridades señalaron que este resultado forma parte de las estrategias de seguridad que se analizan diariamente en la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde participan instituciones federales, estatales y municipales.

De acuerdo con los registros oficiales, entre enero de 2017 y febrero de 2026 se han contabilizado 110 meses de seguimiento estadístico, siendo febrero de este año el periodo con menor número de víctimas. El punto más alto ocurrió en marzo de 2020, cuando se registraron 289 víctimas, lo que representa una reducción de 76 por ciento respecto al dato más reciente.

Tras alcanzar su nivel más alto en 2019 con 2 mil 859 víctimas, el Estado de México ha mantenido una tendencia sostenida a la baja. Para 2025 se reportaron mil 312 casos, frente a los 2 mil 539 registrados en 2019, lo que representa una disminución cercana al 48 por ciento.

En los primeros dos meses de 2026 se han iniciado 157 carpetas de investigación por homicidio doloso, de las cuales 88 corresponden a enero y 69 a febrero, confirmando este último como el mes con menor registro en casi una década.