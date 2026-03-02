EXIGE ERNESTINA GODOY LA RENUNCIA DE VARIOS DELEGADOS DE LA FGR EN DISTINTOS ESTADOS

Son por lo menos 15 delegados de la FGR en estados los que deberán dejar el cargo

La encargada de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, continúa con la reconfiguración profunda del interior de la fiscalía.



Se informó que Godoy pidió las renuncias de cerca de la mitad de los actuales delegados estatales, quienes deberán dejar sus cargos de inmediato, con efecto al 1 de marzo.



De acuerdo con información, por lo pronto serían 15 los delegados que dejarán sus funciones. La instrucción incluye la desocupación de oficinas a más tardar el lunes 2 de marzo para dar paso a nuevos titulares.



La comunicación oficial comenzó a circular durante este fin de semana y establece la salida inmediata de los funcionarios involucrados.



Entre las delegaciones donde se concretarán las salidas figuran: Michoacán, Hidalgo, Nuevo León y Ciudad de México



Además, se contemplan cambios en: San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Durango y Jalisco.



Hasta ahora no se han hecho públicos los nombres de los delegados que dejarán el cargo ni los perfiles que asumirán las nuevas responsabilidades.



La decisión se produce meses después de que Godoy asumiera la titularidad de la FGR en diciembre pasado, tras la salida de Alejandro Gertz Manero.



El relevo en la Fiscalía marcó el inicio de una nueva etapa administrativa. La solicitud de renuncias masivas apunta a una reestructura interna que podría redefinir la operación territorial del organismo encargado de la procuración de justicia federal.



Los delegados estatales de la FGR son piezas clave en la investigación y persecución de delitos federales, desde crimen organizado hasta delitos financieros y electorales. Su salida simultánea en múltiples entidades representa uno de los ajustes más amplios en la estructura regional de la institución en años recientes.



Aunque no se han detallado las razones específicas detrás de cada relevo, la medida implica un cambio inmediato en la conducción de investigaciones en curso y en la coordinación con autoridades locales.



Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un comunicado público que precise los nombres de quienes dejarán el cargo ni los criterios para su sustitución. Tampoco se han informado los perfiles que asumirán las delegaciones.