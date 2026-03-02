Fernando Flores Fernández entrega rehabilitación integral en la colonia Agrícola Lázaro Cárdenas

-Las obras forman parte de una estrategia integral del gobierno municipal enfocada en la recuperación, dignificación y aprovechamiento de espacios públicos.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, realizó una visita de trabajo a la colonia Agrícola Lázaro Cárdenas para hacer entrega de la rehabilitación del parque, la Delegación, la oficina del Comisariado Ejidal y la modernización de luminarias en la Unidad Deportiva, acciones que impactan directamente en el bienestar de más de 6 mil 500 habitantes.



Durante el acto, el edil destacó que los espacios públicos pertenecen a la comunidad y deben ser aprovechados al máximo por las y los vecinos.



“Queremos que las familias convivan, hagan deporte y realicen sus trámites en instalaciones dignas y funcionales”, expresó ante habitantes de la zona.



Las obras forman parte de una estrategia integral del gobierno municipal enfocada en la recuperación, dignificación y aprovechamiento de espacios públicos, con el propósito de ofrecer lugares seguros, modernos y accesibles.



La colonia Agrícola Lázaro Cárdenas, considerada una de las zonas con mayor crecimiento inmobiliario por su ubicación estratégica, ha registrado un importante dinamismo poblacional en los últimos años, lo que incrementó la demanda de infraestructura comunitaria.



Vecinas y vecinos reconocieron la presencia constante del alcalde en la colonia y señalaron que las acciones emprendidas responden a necesidades reales de la comunidad, reiterando su respaldo a los trabajos realizados.



El gobierno municipal informó que este tipo de intervenciones continuará en distintas comunidades durante los próximos 22 meses, como parte del compromiso de fortalecer el desarrollo local y elevar la calidad de vida de las familias metepequenses.



“Metepec camina con certeza, con pulcritud en el manejo de los recursos, con visión y proyección humanista”, subrayó el alcalde, al reafirmar que su administración seguirá impulsando obras con resultados visibles y de beneficio colectivo.