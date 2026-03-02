Ola de calor provocará que varios estados superen los 40 grados

-Se espera que para el martes el sistema comience a debilitarse en algunas regiones, pero aún persistirá el calor extremo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Marzo inicia con fuerza y con una ola de calor extremo para varias regiones del país, donde el termómetro podría alcanzar hasta 45 °C.

Y es que algunas partes de México vivirán los primeros días de marzo con un ambiente extremadamente caluroso debido a la presencia de un sistema anticiclónico que mantendrá cielos despejados y alta radiación solar en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas de 40 a 45 grados se presentarán en: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Chiapas que serán los estados más afectados por el intenso calor.

Se espera que para el martes el sistema comience a debilitarse en algunas regiones, pero aún persistirá el calor extremo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se tendrán temperaturas que podrían alcanzar nuevamente los 45 grados, especialmente en zonas costeras y de baja altitud.

Para mitad de semana, Guerrero, Oaxaca y Chiapas seguirán manteniendo las altas temperaturas. Este evento se debe a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual reduce la formación de nubes y favorece una mayor radiación solar, elevando las temperaturas durante el día.

La baja probabilidad de lluvias permite que el calor se acumule, generando un ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, sobre todo en el norte, occidente y sur del país.

Aunque no todos superarán ese umbral, varias entidades registrarán temperaturas de 35 a 40 grados, como Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán.

