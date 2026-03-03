Operación Restitución ha devuelto 932 inmuebles a sus dueños

-Son 1662 inmuebles los asegurados por las autoridades por los delitos de despojo.

En el marco de la Operación Restitución, elementos de la FGJEM, DEFENSA, MARINA, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales realizaron acciones operativas en las que aseguraron 35 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad en acciones operativas realizadas en 14 municipios.



A través de la Operación “Restitución”, que forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, a la fecha se han asegurado 1,662 inmuebles, de los cuales, 932 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.



Del total de los predios asegurados, 1,381 son casas habitación, 257 predios y 24 son inmuebles destinados a uso comercial.



Estas acciones permanentes entre autoridades federales y estatales han permitido la detención de 329 personas relacionadas con delitos de despojo, contra la propiedad, entre otros.



A partir del mes de abril del 2025, cuando inició esta operación, se ha fomentado la denuncia ciudadana sobre este tipo de ilícitos, ya que cada vez son más los mexiquenses que acuden a la autoridad para referir la posible existencia de estos hechos delictivos, incluso de años anteriores al inicio de estas acciones.



Además, las víctimas acuden a sede ministerial a señalar dentro de estos ilícitos, hechos relacionados con conflictos entre arrendatarios e inquilinos, familiares, de herencias o colindantes, entre otros, los cuales generalmente son resueltos a través de conciliaciones.