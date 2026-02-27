Entrega Manuel Vilchis pavimentación de calle Lerdo en Zinacantepec

-Durante el corte de listón, Vilchis Viveros enfatizó que la obra busca reducir tiempos de traslado y aumentar la seguridad vial.

El Gobierno Municipal de Zinacantepec, encabezado por el alcalde Manuel Vilchis Viveros, continúa consolidando la transformación urbana del municipio con la entrega de infraestructura vial clave y el lanzamiento de una estrategia emergente para garantizar el suministro de agua potable durante la temporada de estiaje.



Nueva vialidad conecta al Barrio de Santa María



En un evento que reunió a vecinos y comerciantes, el presidente municipal inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lerdo, en el Barrio de Santa María. La obra, que supera los 600 metros lineales, representa una mejora estratégica para la movilidad local.



Esta nueva arteria no solo beneficia a los residentes directos, sino que optimiza la conectividad entre la cabecera municipal y las comunidades de San Matías Transfiguración y San Cristóbal Tecolit. Durante el corte de listón, Vilchis Viveros enfatizó que la obra busca reducir tiempos de traslado y aumentar la seguridad vial.



“En Zinacantepec las obras no se prometen, se realizan y se entregan”, afirmó el alcalde, destacando que estos hechos responden a compromisos directos con la ciudadanía.



Respuesta inmediata a la crisis del agua: “Ruta Hídrica”



Ante la problemática del desabasto de agua que afecta a diversas zonas del país y del municipio, el Ayuntamiento y el Opdapas Zinacantepec anunciaron la puesta en marcha de la “Ruta Hídrica”.



Esta iniciativa surge como respuesta a factores críticos como el crecimiento demográfico, el desgaste de fuentes de abastecimiento y la temporada de estiaje. La estrategia contempla:



Módulos itinerantes: Atención directa en las colonias afectadas para gestionar reportes.



Suministro por pipas: Distribución organizada de agua potable en las zonas con mayor carencia.



Cultura del Agua: Capacitación a los usuarios sobre el uso responsable y ahorro del recurso.



El organismo de agua informó que, además de las acciones inmediatas, se trabaja en un programa de mantenimiento y obras estructurales para ofrecer soluciones a mediano y largo plazo. Las autoridades hicieron un llamado a la población a consultar los calendarios de atención en redes sociales para ubicar los días que el módulo visitará su comunidad.



Con estas acciones, la administración 2022-2024 busca equilibrar el crecimiento urbano con la eficiencia en los servicios básicos, priorizando la calidad de vida de las familias de Zinacantepec.