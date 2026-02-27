Entrega Manuel Vilchis pavimentación de calle Lerdo en Zinacantepec

-Durante el corte de listón, Vilchis Viveros enfatizó que la obra busca reducir tiempos de traslado y aumentar la seguridad vial.

El Gobierno Municipal de Zinacantepec, encabezado por el alcalde Manuel Vilchis Viveros, continúa consolidando la transformación urbana del municipio con la entrega de infraestructura vial clave y el lanzamiento de una estrategia emergente para garantizar el suministro de agua potable durante la temporada de estiaje.

Nueva vialidad conecta al Barrio de Santa María

En un evento que reunió a vecinos y comerciantes, el presidente municipal inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lerdo, en el Barrio de Santa María. La obra, que supera los 600 metros lineales, representa una mejora estratégica para la movilidad local.

Esta nueva arteria no solo beneficia a los residentes directos, sino que optimiza la conectividad entre la cabecera municipal y las comunidades de San Matías Transfiguración y San Cristóbal Tecolit. Durante el corte de listón, Vilchis Viveros enfatizó que la obra busca reducir tiempos de traslado y aumentar la seguridad vial.

“En Zinacantepec las obras no se prometen, se realizan y se entregan”, afirmó el alcalde, destacando que estos hechos responden a compromisos directos con la ciudadanía.

Respuesta inmediata a la crisis del agua: “Ruta Hídrica”

Ante la problemática del desabasto de agua que afecta a diversas zonas del país y del municipio, el Ayuntamiento y el Opdapas Zinacantepec anunciaron la puesta en marcha de la “Ruta Hídrica”.

Esta iniciativa surge como respuesta a factores críticos como el crecimiento demográfico, el desgaste de fuentes de abastecimiento y la temporada de estiaje. La estrategia contempla:

  • Módulos itinerantes: Atención directa en las colonias afectadas para gestionar reportes.
  • Suministro por pipas: Distribución organizada de agua potable en las zonas con mayor carencia.
  • Cultura del Agua: Capacitación a los usuarios sobre el uso responsable y ahorro del recurso.

El organismo de agua informó que, además de las acciones inmediatas, se trabaja en un programa de mantenimiento y obras estructurales para ofrecer soluciones a mediano y largo plazo. Las autoridades hicieron un llamado a la población a consultar los calendarios de atención en redes sociales para ubicar los días que el módulo visitará su comunidad.

Con estas acciones, la administración 2022-2024 busca equilibrar el crecimiento urbano con la eficiencia en los servicios básicos, priorizando la calidad de vida de las familias de Zinacantepec.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

SHEINBAUM Y EL DIRECTOR GLOBAL DE COCA COLA ANUNCIAN INVERSIÓN DE 6 MIL MDD EN MÉXICO

27 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El encuentro marcó el inicio de la gira del trofeo del Mundial 2026, que aterrizará en el AIFA. En un movimiento que …

Exige México a casa de subastas francesa suspender venta de piezas arqueológicas

27 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-No es la primera vez que México hace este tipo de reclamos a la casa subastadora; en 2023 hubo un caso similar. …

Anuncia INE que analizará propuesta de reforma electoral

27 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Manifestó su plena disposición a proporcionar a las legisladoras y los legisladores la información técnica, presupuestal y operativa que estimen necesaria. El …

Mara Lezama encabeza reunión sobre apertura de dos universidades Rosario Castellanos

27 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-La gobernadora destacó que se fortalecerá la oferta de educación superior con presencia de la UNRC en Playa del Carmen y Chetumal …

Entrega Clara Brugada obras con mejor iluminación e infraestructura infantil en Azcapotzalco

27 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-La mandataria informó que 12 escuelas fueron renovadas a través del programa 1, 2. 3 por Mi Escuela para recibir mantenimiento integral. …

Alberca Olímpica México 68 en Benito Juárez, lista para albergar la Copa Mundial de Clavados

27 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-El alcalde subrayó que Benito Juárez se distingue por ser la alcaldía más segura de la megalópolis y la segunda a nivel …

Delfina Gómez impulsa conectividad y apoyo al campo en el Edoméx

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Busca consolidar una agenda de desarrollo integral que combine la modernización de los servicios urbanos con el rescate de la vocación agrícola …

Construyen nueva deportiva en Xalatlaco: espacio para la convivencia familiar

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Las familias de la zona ahora cuentan con un espacio público iluminado, con cancha de futbol, una trotapista, áreas verdes, entre otros …

Fortalece UAEMéx transparencia y rendición de cuentas en sesión del Consejo Universitario

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La sesión subrayó el compromiso de la actual gestión con la transparencia y la participación activa de todos los sectores. Bajo el …

Participa IEEM en panel sobre derechos políticos electorales de mujeres LBTTTIQA+ y personas no binarias

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El panel, organizado por la asociación Fuera del Clóset, se realizó en el Salón Benito Juárez del Congreso del Estado de México. …

Naucalpan alcanza presupuesto histórico, superando inversión en obra pública: Isaac Montoya

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La inversión en infraestructura crece más del 10%, mientras que el gasto en burocracia se mantiene estable. El Presidente Municipal de Naucalpan, …

Se cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

27 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-La seguridad y la participación de todos los atletas siguen siendo una prioridad fundamental para World Aquatics. La Copa del Mundo de …

Denuncia Sandra Echeverría ser víctima de fraude

27 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Mencionó que existen más de mil afectados y hace un llamado urgente a las autoridades para intervenir. La actriz Sandra Echeverría utilizó …

“CON LA REFORMA ELECTORAL SERÁ EL PUEBLO EL QUE MANDE”: ROSA ICELA

26 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Esta propuesta contiene los principios que siempre ha defendido y en los que coincide el pueblo de México. Durante la mañanera, la …

México podría recibir durante el Mundial 2026 a 5.5 millones de turistas

26 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La llegada de turistas internacionales exige una demanda adicional en la atención a clientes para el sector turístico: hotelería, restaurantes, centros comerciales. …

Sheinbaum platica con Trump sobre el operativo en Jalisco

26 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Durante la llamada destacaron la coordinación bilateral en seguridad para la realización del operativo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a …

Adelanta Samuel García despliegue del operativo “Presencia Total” rumbo al mundial

26 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-El operativo de vigilancia inició en todas las carreteras de Nuevo León. Al asegurar que Nuevo León no esperará a que suceda …

Clara Brugada anuncia ampliación del periodo de consulta del Plan General de Desarrollo

26 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Será hasta el 10 de abril cuando los distintos sectores de la sociedad puedan participar en la Consulta Pública del Plan General …

Entrega Horacio Duarte máquinas y vehículos con una inversión de casi 50 mdp

26 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-De septiembre de 2023 a febrero de 2026, este apoyo ha beneficiado a 10 mil productores e impactado más de 25 mil …

Disminuye 54% el robo de vehículos en Edoméx con estrategia de seguridad: Delfina Gómez

26 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Del 1 de enero al 24 de febrero se registraron 2780 robos menos que en el mismo periodo del año anterior. En …

Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras” transforman la vida de las mujeres

26 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La estrategia contempla pavimentación, construcción de guarniciones, instalación de luminarias y colocación de cámaras con botones de pánico. A través de la …

Estudiantes de preparatoria de la UAEMéx viven experiencia académica internacional en España

26 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La estancia permitió a estudiantes la convivencia con comunidades educativas extranjeras y la presentación de proyectos escolares. A finales de 2025, 17 …

Consolida EMET compromiso de Ricardo Moreno con emprendedores

26 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Casi 500 inscritos en la primera generación; 58% son mujeres y participan 47 de las 48 delegaciones La Escuela Municipal de Emprendimiento …

Isaac Montoya renueva la flota de Servicios Públicos en Naucalpan con 298 unidades

26 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El Gobierno de Naucalpan dio un paso decisivo en la recuperación de los servicios básicos del municipio. Con el objetivo de optimizar …

San Mateo Atenco impulsa su desarrollo con obras históricas y servicios de calidad

26 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La rehabilitación de la avenida Juárez es un legado de modernización para el desarrollo. La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra encabezó la …

El Tri gana a Islandia con autoridad 4-0

26 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-La Selección Mexicana, con base de Chivas, gana, gusta y golea en su partido de preparación rumbo al Mundial La Selección Mexicana …

Shakira regresará a Egipto tras casi 20 años

26 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-La colombiana se presentará en un concierto que forma parte de su tour “Las Mujeres Ya No Lloran” La cantante colombiana Shakira …

FIFA MANTIENE CONFIANZA TOTAL EN MÉXICO PARA MUNDIAL 2026

25 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Gianni Infantino mencionó que se está analizando y monitoreando la situación en México. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó en …

Envía México más de 110 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

25 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El nuevo paquete incluye principalmente alimentos y otros insumos solicitados por el Gobierno cubano. La cancillería de México anunció este martes el …

México pagará menos aranceles a EU con nueva tarifa global de 10% de Trump: Ebrard

25 febrero, 2026
Destacado, Nacional

El secretario de Economía afirmó que el arancel efectivo promedio que pagamos por las exportaciones rondaba el 4.1%. El secretario de Economía, …

CDMX está preparada para recibir con seguridad al Mundial: Clara Brugada

25 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Se establecerá un gabinete permanente en materia de seguridad en coordinación con los gobiernos federal, central y de las alcaldías. A 107 …

Ratifica ASF buen manejo de recursos federales en Miguel Hidalgo: Tabe

25 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-De acuerdo al dictamen se concluyó que se realizó una gestión razonable de los recursos del gasto federalizado. La Auditoría Superior de …

Edoméx se blinda ante hechos registrados en Jalisco: Cristóbal Castañeda

25 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-El Secretario de Seguridad mexiquense precisó que se despliegan dispositivos preventivos en las zonas limítrofes con Michoacán, Puebla y Morelos. Derivado de …

Encabeza Delfina Gómez ceremonia por el Día de la Bandera

25 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Reafirman que la coordinación y el respeto entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son pilares esenciales de la vida democrática. En …

Se mantiene operación normal y servicios sin afectaciones en Edoméx: Horacio Duarte

25 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte, informó que no existe ninguna alerta en la entidad y los incidentes que se reportaron …

UAEMéx pionera nacional en impulsar la agenda de los cuidados: Paty Zarza

25 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La Autónoma mexiquense es la primera institución educativa del país en integrar la agenda de los cuidados desde su estructura organizacional. La …

Las obras están pensadas para recuperar Toluca: Ricardo Moreno

25 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Ayuntamiento de Toluca avanza en obras públicas y educativas con visión de género y compromiso social El Presidente Municipal, Ricardo Moreno Bastida, …

Isaac Montoya llama a la unidad nacional en el Día de la Bandera

25 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Además, se hizo entrega de las banderas a las escoltas asistentes. El presidente de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez presidió los honores en …

La bandera no solo une a la nación, refuerza el compromiso de ser mejores mexicanos: Ana Muñiz

25 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Realizó la entrega de nuevos lábaros patrios a diversas instituciones educativas del municipio. En un acto de unidad y fervor patrio, la …

Muere el influencer Jordan James Parke a los 34 años

25 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-El influencer se hizo 50 cirugías para parecerse a Kim Kardashian. El influencer británico Jordan James Parke, conocido por su radical transformación …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.