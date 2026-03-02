Entra en funcionamiento sala de hemodinamia en el Hospital General de Chetumal: Mara Lezama

-El nuevo servicio atiende infartos, cateterismos, colocación de marcapasos y otros servicios sin necesidad de traslados fuera de la ciudad

La gobernadora Mara Lezama confirmó que la nueva sala de hemodinamia del Hospital General de Chetumal ya está abierta y en funcionamiento, convirtiéndose en una realidad largamente esperada para la población del sur de Quintana Roo.

Durante un recorrido por las instalaciones, acompañada por el secretario de Salud estatal, Flavio Carlos Rosado, la gobernadora destacó que este proyecto fue posible gracias a la gestión realizada ante el gobierno federal, primero con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy podemos decir que la sala de hemodinamia ya está abierta, ya está funcionando. Es una necesidad que durante muchos años no se había atendido en el sur del estado. Era importante tener salas de hemodinamia en el norte, pero también en el sur del estado. Nunca había existido esta sala de hemodinamia”, subrayó.

Al caminar por los espacios especializados, la gobernadora de Quintana Roo afirmó que la nueva área se ubica en una sección completamente remodelada del actual Hospital General y cuenta con equipamiento de alta tecnología para la atención de padecimientos cardiovasculares.

La inversión total fue de 75 millones de pesos y contempla infraestructura integral: sala de espera, consultorio de valoración, oficina del cardiólogo, área de preparación y recuperación de pacientes, cuarto de lavado de catéteres, área técnica y espacios especializados para el personal médico.

Uno de los mayores retos, explicó la gobernadora, fue la contratación de un médico hemodinamista para Chetumal, lo que hoy ya es una realidad, sumándose al especialista que opera en Cancún.

Con esta sala, los pacientes podrán recibir atención inmediata ante infartos, realizarse cateterismos, colocarse marcapasos temporales y definitivos, así como recibir tratamiento ante diversas afecciones cardíacas, procedimientos que anteriormente obligaban a traslados urgentes a otras ciudades, con el riesgo que ello implicaba.

Lezama Espinosa enfatizó que no se esperó a la conclusión del nuevo hospital que actualmente se construye en la capital del estado para poner en marcha el servicio. Una vez que esa obra esté lista, la sala de hemodinamia será trasladada a las nuevas instalaciones.

Añadió que la apertura de esta unidad representa un avance significativo en la cobertura de servicios de alta especialidad en la zona sur, donde por primera vez existe una sala de hemodinamia en una institución pública, reduciendo tiempos críticos de atención y fortaleciendo la infraestructura hospitalaria del estado.

