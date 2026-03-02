Dan certeza jurídica a más de 70 familias en las Bodas Comunitarias de Lerma

-El evento contó con la presencia especial del Lic. Leo Larraguivel Hinojosa, Director General del Registro Civil del Estado de México.

En un ambiente de fiesta y celebración, el Gobierno Municipal de Lerma, encabezado por el alcalde Miguel Ángel Ramírez Ponce, y el Sistema Municipal DIF, presidido por la Lic. Marisol Mote Martínez, llevaron a cabo la ceremonia de Bodas Comunitarias 2026, donde 72 parejas formalizaron su unión civil de manera gratuita.



La Plaza Sendero fue el recinto que albergó este emotivo evento, el cual tiene como objetivo principal fortalecer el núcleo social y brindar seguridad legal tanto a los contrayentes como a sus hijos.



Durante su intervención, el presidente municipal, Miguel Ángel Ramírez Ponce, destacó que estas acciones buscan eliminar las barreras económicas que a veces impiden la regularización del estado civil.



“Deseo de corazón que el amor sea eterno en sus hogares. Que les vaya muy bien en su vida y que siempre Dios los llene de muchas bendiciones a todas y a todos”, expresó el alcalde, quien también agradeció el respaldo estatal para concretar este beneficio.



Por su parte, Marisol Mote Martínez, presidenta del DIF Lerma, subrayó que el matrimonio civil debe ser visto como un derecho accesible para todos:



“Casarse por la vía civil es un derecho, no un lujo, y no debe ser motivo de preocupación económica para nadie”.



Asimismo, reconoció el arduo trabajo del área jurídica del DIF para coordinar los expedientes y hacer realidad el sueño de las parejas participantes.



El evento contó con la presencia especial del Lic. Leo Larraguivel Hinojosa, Director General del Registro Civil del Estado de México, quien reconoció la voluntad política del Ayuntamiento de Lerma al exentar el pago de los derechos correspondientes, facilitando que más familias accedieran a este trámite sin costo alguno.



Tras la ceremonia legal, los nuevos matrimonios disfrutaron de un evento festivo que incluyó el corte del tradicional pastel, además de recibir las parejas algunos obsequios entregados por las autoridades, para continuar con la sesión fotográfica para el recuerdo de las familias, el evento terminó con la amenización musical a cargo de la Banda Municipal de Música.



Con estas acciones, la administración de Miguel Ángel Ramírez Ponce y el DIF Lerma reafirman su compromiso de construir una comunidad más unida, sólida y con certeza jurídica para todos sus habitantes.