Invita Carlos Maza a disfrutar en familia de los espacios deportivos y parques del Edoméx

A través del Programa de Obra Pública se rehabilitan parques y espacios deportivos que incluyen áreas para organizar un día de campo.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez invita a las familias mexiquenses a disfrutar de un día de campo en cualquiera de las 25 zonas de pícnic techadas, ubicadas en los parques y espacios deportivos construidos o rehabilitados a través del Programa de Obra Pública, en 23 municipios del Estado de México.



Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, destacó que los proyectos de este programa privilegian infraestructura y equipamiento urbano integral para satisfacer las necesidades de esparcimiento de todos. Se trata de espacios diseñados bajo una visión de bienestar social que ofrecen lugares dignos y seguros para la sana convivencia.



Las áreas de pícnic están techadas y cuentan con asientos, mesas, botes de basura y algunos asadores que reúnen a las familias y a la comunidad. Este es un punto de convivencia luego de utilizar las trotapistas y las zonas de skatepark; de ejercitarse en los gimnasios al aire libre; practicar algún deporte en las canchas o de gozar de una buena lectura en las bancas, mientras las niñas y los niños se divierten en los juegos infantiles.



En el Valle de México, tienes opciones como el Parque “Jaramillo” de Tepotzotlán o la Unidad Deportiva Santa Inés, en Nextlalpan, donde, además de sus zonas de comida, cuentan con canchas, trotapista, juegos infantiles y ejercitadores, entre otras amenidades.



Para quienes habitan en el Valle de Toluca, el programa también ha reforzado la oferta recreativa, permitiendo que las familias organicen sus días de campo en la Unidad Deportiva “Calimaya”. Luego de un divertido día deportivo, la Unidad Deportiva “Mánager Guadalupe Sánchez” en San Felipe del Progreso es una opción para convivir en torno a sus parrillas techadas.



Con el Programa que forma parte de este “2026, Año de las Obras en Edoméx”, tiene por objetivo que la infraestructura no solo modernice y mejore el entorno urbano, sino que se convierta en el escenario de momentos inolvidables, fomentando el deporte y el fortalecimiento del tejido social en cada municipio.